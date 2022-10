Confirma Encinas que ofreció a Tomás Zerón colaborar en investigación de caso Ayotzinapa

Luego de una publicación periodística, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, corroboró que sostuvo un encuentro con Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la ex PGR e involucrado en la desaparición de los 43 estudiantesde Ayotzinapa; para ofrecerle garantías si tomaba el criterio de oportunidad, pero no aceptó.

Desde el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, dijo que es difícil comprender el caso Ayotzinapa por su complejidad.

Por ello, indicó que el informe sobre este caso debe de verse de una manera integral y explicó que identificaron 154 eventos para armar este "rompecabezas".

