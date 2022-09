Confía AMLO que iniciativa sobre Guardia Nacional sea aprobada antes del Desfile Militar

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la iniciativa para que la Guardia Nacional pase a la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no la presentó con carácter preferente, porque "puede salir así".

De hecho, el mandatario federal confió en que dicha iniciativa sea aprobada por el Congreso antes del Desfile Militar del próximo 16 de septiembre y, no solo por los legisladores de Morena, sino de otros partidos políticos.

"No descarto el apoyo de los legisladores y no sólo de los legisladores de Morena, porque cuando lean las propuestas. Además, hay legisladores del PAN ¿qué va a ser un legislador de Guanajuato votando en contra de la Guardia o que de la Sedena tutele a la Guardia Nacional, ¿cómo va a votar en contra, cuántos cuarteles hay en Guanajuato?", señaló desde Palacio Nacional.

Cabe recordar que esta iniciativa fue entregada el 31 de agosto a la Cámara de Diputados y en la exposición de motivos, indica que el objetivo primordial es fortalecer institucionalmente a la Guardia Nacional.

Nuevamente rechazó que esta decisión tenga como trasfondo implementar “autoritarismo, no es militarizar” sino más bien es cuidar que la Guardia Nacional no se corrompa como sucedió con la Policía Federal.

Al ser cuestionado sobre si el senador Ricardo Monreal comprometió los votos de los senadores de Morena para rechazar la reforma con que la Guardia Nacional dependa de la Defensa Nacional, dijo no creerlo y, si así hubiera sido, solo sería a título personal.

“No lo creo, porque puede un legislador con vocación democrática o sin vocación democrática ofrecer su voto, pero no puede comprometer el voto de los demás, porque ya también no son aquellos tiempos de la borregada, ya cada quien es dueño de su criterio. O sea, no lo creo”, comentó.

-¿No cree que Monreal haya hecho ese pacto?, se le insistió.

“No creo y, además, si lo hizo no creo que le hagan caso”, respondió.

López Obrador dijo que en general los senadores son representantes de los ciudadanos y sus decisiones no deben relacionarse con “la politiquería”, eso era antes, ya esto cambió, “ya no son tiempo de la borregada”.

En caso de que rechazaran la reforma, resaltó que “cada quien cada quien es responsable de sus actos”, pero él como titular del Poder Ejecutivo cumple con su función, además de que siempre buscará garantizar la libertad para que todos los ciudadanos puedan manifestarse con absuelta libertad y hacer valer su derecho a disentir, y que “eso es propio de una democracia”.

