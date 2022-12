Confía AMLO en que Fiscalía de la Ciudad de México esclarezca el caso Narvarte

Sobre el multihomicidio en la colonia Narvarte ocurrido en 2015 y en donde una de las cinco de víctimas era el fotoperiodista Rubén Espinosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dado que ya existe una denuncia la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le dará seguimiento para esclarecer este hecho.

Al ser cuestionado sobre si había visto el documental “A plena luz: el caso Narvarte”, el primer mandatario señaló que no, pero expresó su confianza a la fiscal capitalina Ernestina Godoy, quien no encubriría a nadie.

“En cuanto al documental, no lo he visto, pero si existe una denuncia estoy seguro que la Fiscalía de la Ciudad de México le va a dar seguimiento, y lo he dicho aquí en otras ocasiones, le tengo confianza a la fiscal, a la procuradora Ernestina Godoy. Es una mujer íntegra, honesta, incapaz de encubrir o de ser cómplice de una injusticia. Entonces, es cosa de recurrir a ella”.

No habrá represión contra medios de comunicación

En este contexto, el mandatario federal dijo que algunos periodistas que ahora se manifiestan en contra de su gobierno, fueron parte del “pacto del silencio” en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa para que guardaran silencio sobre la violencia que se vivía por la guerra contra el narcotráfico.

Señaló que en su gobierno hay libertad de expresión y aunque sus adversarios puedan sacar un manifiesto diario para atacarlo “no tienen autoridad moral”.

“Nosotros no vamos a reprimir a ningún medio de comunicación, no lo hemos hecho ni lo haremos, por convicción. Nosotros venimos de una lucha en contra del poder, y triunfamos porque triunfó la justicia sobre el poder.

Y nuestra concepción de poder es distinta completamente a esto, para nosotros el poder sólo es puro, sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No es sinónimo de autoritarismo ni de corrupción, ni de prepotencia”, aseveró.

López Obrador dijo que es momento de serenarse y de que los medios de comunicación informen pero sin interés político o económicos de por medio, que la prensa sea verdaderamente libre “distante lo más que se pueda del poder y lo más cercano que se pueda al pueblo”.

En tono sarcástico, dijo que haciendo una reflexión derivada de lo que está sucediendo con el bloque conservador, del cual algunos medios de comunicación son parte, en México es progresista en comparación con otros países del mundo.

“Es que cuando ve uno cómo está el mundo, nunca había estado el mundo como está ahora desde que tengo uso de razón, ¡qué barbaridad! No voy a mencionar países ni continentes, pero hay veces que, como aquí es donde padecemos esto, pensamos: ‘¡Qué barbaridad! ¡Cuánto atraso! No, estos son de avanzada en comparación con otros grupos”, dijo.

