Conferencia matutina AMLO 22 de abril : Acuerdo con reclusorios genera ahorro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la Conferencia Matutina, desde Palacio Nacional en la CDMX donde abordó diversos temas de interés para los mexicanos.

Durante La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó entre otras cosas el tema relacionado con la Cumbre de Líderes sobre el cambio climático. Ahí tuvieron la transmisión inicial, con la participación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris.

Por otro lado, el presidente AMLO detalló que el ahorro que se tendrá tras el acuerdo con los reclusorios privados alcanza para financiar casi 400 cuarteles de la Guardia Nacional en cuatro años.

AMLO abordó interesantes temas durante su conferencia de prensa de hoy

"Lo que vamos a ahorrar por no pagar lo que estaba escrito en los contratos de los reclusorios va a significar poder financiar casi 100 cuarteles, y en los cuatro años cerca de 400 cuarteles", sijo el presidente.

Temas de la conferencia del 22 de abril 2021

Transmiten cumbre sobre cambio climático

La conferencia matutina comenzó con la transmisión de la Cumbre de Líderes sobre el Clima, "vamos a tener la transmisión inicial, vamos a escuchar al presidente Joe Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris".

Instalaciones de reclusorios pasarán a ser del gobierno: SSPC

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que acuerdo alcanzado con reclusorios contempla que las instalaciones pasen a ser del gobierno al concluir los contratos.

"Que las instalaciones sean incorporadas a los bienes de la nación al concluir los contratos".

Hay procesos abiertos por contratos con reclusorios

La funcionaria aseveró que hay procesos penales abiertos por contratos con reclusorios privados otorgados en el sexenio de Felipe Calderón, "hay procesos penales abiertos para determinar responsabilidad de servidores públicos que han hecho un daño al patrimonio".

AMLO celebra aprobación de reformas sobre outsourcing en el Congreso

El presidente López Obrador celebró la aprobación de reformas sobre outsourcing en el Congreso, "se termina la subcontratación, fue un acuerdo al que llegamos con representantes del sector obrero y sector empresarial".

AMLO: no habrá despidos de personal del sector salud tras fin de pandemia

Dijo que no habrá despidos de personal del sector salud tras fin de la pandemia de covid-19, "los necesitamos; existe el compromiso que quienes fueron contratados en los momentos más difíciles de la pandemia tienen la garantía que van a seguir trabajando".

AMLO informa sobre hallazgo de tráiler "lleno de despensas" en SLP

El mandatario denunció que el sábado se detuvo un trailer "lleno de despensas" en San Luis Potosí, "no aparecen dueños de la mercancía y seguramente tiene que ver con el reparto de las despensas en épocas de elección como es la mala costumbre".

"Quiero hacer la denuncia pública para que intervenga la fiscalía general y en especial la fiscalía electoral".

"No hay denuncias sobre vacunas anticovid falsas": AMLO

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, AMLO durante la conferencia matutina Indicó que el gobierno no tiene denuncias sobre la venta de vacunas contra COVID-19 falsas, tras el reporte de Pfizer, "no tenemos denuncia que yo sepa sobre vacunas falsas, no hemos tenido".

