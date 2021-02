Conferencia matutina 8 de febrero: AMLO regresó a La Mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la Conferencia Matutina, tras recuperarse del virus del COVID-19, que lo mantuvo en aislamiento por dos semanas.

"Estamos de pie", dijo el mandatario en su primera aparición y explicó que sigue el plan de transformar al país. El domingo 24 de enero él mismo informó que dio positivo a una prueba de COVID-19, por lo que se iba aislar y seguir las recomendaciones médicas.

Desde Palacio Nacional, López Obrador abordó diversos temas de interés para los mexicanos y agradeció a los ciudadanos sus buenos deseos durante su recuperación tras su contagio de covid-19, "agradecerle a todos los mexicanos que se preocuparon por mi enfermedad, afortunadamente salí adelante, aquí estamos para continuar luchando".

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que fue parte de las personas sujetas a la investigación contra el COVID-19 del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, "acepté formar parte; probando ciertos tratamiento y me empezaron a aplicar antiviral desde el lunes y desinflamatorios y afortunadamente dio buenos resultados.

Estuve con molestias, lo que ya todo el mundo sabe: los dolores de cuerpo, afortunadamente poca temperatura y fui saliendo a medida que me aplicaron el tratamiento y empecé a caminar, a hacer ejercicios de respiración y afortunadamente salí adelante".

López Obrador dijo que se contagió de COVID-19 porque tiene que trabajar, "porque no me vacuné, no abusé, pude haberme vacunado; porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado, me cuidé, guardé mi sana distancia y me tocó, afortunadamente salí adelante".

El mandatario aseguró que los envíos a México de la vacuna de Pfizer se reanudará a más tardar el 18 de febrero, y agregó que es muy probable que esta semana lleguen dosis de AstraZeneca.

"Se logró también el que se reinicie el envío de vacunas Pfizer a partir del 10 de este mes, ese fue el compromiso, del 10 al 18 de febrero tendríamos de nuevo vacunas Pfizer; la vacuna AstraZeneca ya se está produciendo en México, se está envasando, vamos a contar con las dosis suficientes".

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, defendió su iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, pues acusó que empresas particulares se habían apoderado del sector, "ahora, por ejemplo, no les gustó que envié una iniciativa al sector eléctrico porque se habían apoderado de la industria eléctrica las empresas particulares, comprando, sobornando, a autoridades corruptas".

