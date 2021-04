Conferencia matutina 8 de abril : Baja incidencia de homicidios dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la Conferencia Matutina, desde Palacio Nacional en la CDMX donde abordó diversos temas de interés para los mexicanos.

Durante La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó entre otras cosas el tema relacionado con el Plan de búsqueda de personas desaparecidas, además de la reducción de la mayoría de los crímenes en México.

López Obrador aseguró que desde que se declaró la guerra contra el crimen, aumentó la violencia como nuca antes en nuestro país. Pero desde que inició su administración, ha disminuido la incidencia delictiva en general. Aunque también reconoció que hay dos en los que apenas se ha podido contener.

Uno de ellos es el feminicidio. En ese caso ha habido disminución, pero sigue siendo uno de los crímenes que más preocupan a la sociedad. El otro es extorsión.

"Hay delitos donde apenas y se han contenido, es el caso del homicidio, claro sigue incrementando año con año, llegamos y se ha mantenido, se ha estabilizado, incluso hay una disminución mínima, aceptada y demostrada por el Inegi".

Se han realizado mil 413 jornadas de búsqueda de desaparecidos

AMLO pide a titular del IPN dar informe sobre presuntas irregularidades

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que el número de fosas clandestinas localizadas va a la baja. Además, informó que 10 estados concentran casi 80% de los reportes de personas desaparecidas.

"En 2020, se registró una disminución en el número de fosas localizadas de 33% y de cerca de 18% en los cuerpos recuperados en estas fosas, respecto a 2019, esta tendencia se mantiene durante el primer trimestre del presente año".

Se han realizado mil 413 jornadas de búsqueda de desaparecidos

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, detalló que de febrero de 2019 a la fecha se han realizado mil 413 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas. "Acciones de búsqueda, realizado mil 413 jornadas. Solo en 2021, van 233 en 228 municipios en Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y San Luis Potosí. En Iguala es el municipio con más jornadas".

AMLO pide a titular del IPN dar informe sobre presuntas irregularidades

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el mandatario pidió al titular del IPN dar un informe sobre presuntas irregularidades en la institución, "siempre hay resistencias y hay que ir persuadiendo que se necesitan cambios".

AMLO: EU tiene actitud de mucho respeto hacia el pueblo de México

El presidente López Obrador dijo que Estados Unidos tiene una actitud de mucho respeto hacia el pueblo de México y los migrantes, tras la llamada con la vicepresidenta estadunidense, Kamala Harris, con quien también acordó una comunicación periódica.

"Hay una actitud de mucho respeto al pueblo de México y a los migrantes. Se busca que sea una migración ordenada, segur; la preocupación nuestra es que debemos de proteger a migrantes al sur del país porque hay más riesgo de violencia en el norte del país".

La vacuna de AstraZeneca se aplicará AMLO

El Presidente adelantó que le corresponde aplicarse la vacuna contra COIVD-19 de AstraZeneca y aclaró que se trata de una dosis que "no tiene riesgos, que son mínimos para el beneficio que causa".

"Nada más que no sé si vaya yo a un centro de vacunación o aquí siempre y cuando ayude para que la gente tenga confianza, no está de más decir que hace falta la vacunación, que nos protege, que no hay que tener temor".

AMLO agradece a Cuba por envío de médicos

Agradeció al gobierno de Cuba por el envío de médico especialistas a México para apoyar ante la pandemia de covid-19, "nos enviaron más de 300 médicos especialistas y nos ayudó mucho y quiero aprovechar para agradecerles porque ya están retirándose, regresando y es momento de agradecerles por este gesto solidario".

