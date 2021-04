Conferencia matutina 5 de abril : AMLO declara que respetará veda electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la Conferencia Matutina, desde Palacio Nacional en la CDMX donde abordó diversos temas de interés para los mexicanos.

Durante La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó entre otras cosas que a partir de hoy solo hablará en su conferencia de temas generales como corrupción ante el inicio de la veda electoral, por lo que no presentará los videos del avance de obras.

El presidente AMLO, agregó: "No vamos a presentar los videos porque ya comenzó la veda electoral, vamos a hablar de asuntos generales, lo que tiene que ver con corrupción, creo que eso sí está permitido, está permitido hablar de salud, educación, seguridad, protección civil".

AMLO abordó interesantes temas durante su conferencia de prensa de hoy

Temas de la conferencia del 5 de abril 2021

Afirmó que México es un país con mucha grandeza cultural, "lo que nos ha permitido salir adelante como pueblo, es lo que nos ha salvado en momentos de crisis, temblores, pandemias, malos gobiernos, corrupción, y otras calamidades".

"Somos herederos de grandes civilizaciones, por eso tenemos un pueblo extraordinario, excepcional, es de los pueblos más trabajadores del mundo; si el pueblo de México fuera flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte".

El presidente López Obrador dijo que "México es también, y esa es la desgracia, de los países con más corrupción en el mundo, de los países más corruptos del mundo".

Reiteró que ante la veda electoral no mencionará a partidos políticos, pero "si están repartiendo despensas para comprar votos eso sí lo voy a decir porque yo tengo que defender la democracia y no nos podemos quedar callados".

Pidió revisar si el caso de adulto mayor al que simularon aplicar vacuna contra covid-19 en la Ciudad de México no fue montado, "hay un caso en donde están poniendo una inyección, un caso; entonces, un caso lo vuelven nota nacional, lo que hay que ver es si no fue montado".

Destacó que hay una disminución de contagios de covid-19; sin embargo, indicó que se tienen que esperar a ver los resultados de las vacaciones de Semana Santa. "Hay una disminución de contagios; también hay que esperar qué efectos pueda acarrear el que salió mucha gente en Semana Santa y estuvo en balnearios, hay que ver qué situación nos puede producir este relajamiento, que también es entendible".

López Obrador aseveró que médicos le indicaron que no es indispensable que se vacune contra COVID-19, pues tiene suficientes anticuerpos, "revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacune".

"Mañana le pedí a uno de los médicos que me atendió que viniera a la conferencia de prensa a explicarlo para que no vaya a prestarse a especulaciones; entonces, que explique técnica y científicamente", señaló.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, AMLO celebró que en el arranque de campañas electorales no hubo actos de violencia, "afortunadamente el día que comenzaron las campañas no hubo ningún incidente, no hubo violencia y esperemos que así se comporte".

El Presidente dijo que el regreso a clases presenciales en el país es necesario, "no podemos dejar a los niños solos, frente a los televisores o de las tablas de internet, no, eso debe ser transitorio porque no se ha analizado el efecto que tiene, pero sin duda no es lo mismo que la escuela y la educación presencial".

"Sí, hay problemas de deserción y no solo eso, el que no haya socialización, es que la escuela es el segundo hogar".

