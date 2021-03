Conferencia matutina 4 de marzo: Promete AMLO protección para candidatos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la Conferencia Matutina, desde Palacio Nacional en la CDMX donde abordó diversos temas de interés para los mexicanos.

Durante La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó el plan de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para dar protección a los candidatos que participarán en las elecciones del 6 de junio, "que las elecciones sean libres y limpias".

"Va a haber protección, se está hablando con gobernadores para que haya una acción conjunta de protección, sobre todo, a candidatos a presidentes municipales. La protección tiene que ser voluntaria, aceptada, porque no puede ser la intromisión a la fuerza a un proceso electoral", dijo el presiente AMLO.

La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, detalló que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos de violencia política y añadió que las agresiones se concentran en siete estados, ``estamos trabajando para frenar estos delitos; buscan fortalecer con intimidación".

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, indicó que en lo que va de la actual administración se han realizado 852 obras como parte de los programas de mejoramiento urbano.

"Un resumen general: 852 obras, 300 mil empleos, 196 mil acciones de vivienda, 10 mil de regularización, por tres años cinco millones de personas beneficiadas".

El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez, detalló que se ha aliviado la deuda de más de 1.7 millones de trabajadores de 2019 a la fecha, "en 2021 arrancamos muy bien, desde diciembre vimos repunte de construcción y colocación de créditos".

AMLO no descarta que "le hayan metido gol" al auditor en informe sobre NAIM

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el presidente lópez Obrador consideró que el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el aeropuerto de Texcoco pudo armarse desde abajo "porque son equipos que vienen de atrás y que el auditor no revisó adecuadamente, no puedo asegurar que el actuó de mala fe, no descarto el que le hayan metido un gol, porque eso pasa, hay que estar viendo papeles para que no se cometan actos indebidos".

