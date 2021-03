Conferencia matutina 24 de marzo: Anuncia AMLO ampliación del plan de vacunación

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la Conferencia Matutina, desde Palacio Nacional en la CDMX donde abordó diversos temas de interés para los mexicanos.

Durante La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó entre otras cosas que se ampliará el plan de vacunación para aumentar el número de personas inmunizadas diariamente.

AMLO recordó que el gobierno tiene cerca de 4 millones de vacunas disponibles, más las 2.7 millones de AstraZeneca que llegarán de Estados Unidos este fin de semana o el lunes.

AMLO recibió al presidente de Bolivia en La Mañanera

Para lograrlo, se implementará un plan con ayuda de las Secretarías de la Marina, de la Defensa Nacional y el personal médico de todo el país para terminar de “proteger a nuestra gente y seguiremos con el plan de salud”.

Temas de la conferencia del 24 de marzo 2021

Semar, Sedena y Salud ayudarán ampliar más la vacunación

Presidente Arce agradece invitación a México

AMLO pide a ONU un mayor esfuerzo en entrega de vacunas contra el COVID-19

Al recibir al jefe del Ejecutivo del Estado Bolivariano, el presidente López Obrador señaló que Arce es el representante de la dignidad de un pueblo, y sostuvo que su gobierno surgió luego de dictaduras y regímenes autoritarios, pero tras la llegada de su antecesor partidista, Evo Morales, “Bolivia creció más que en ningún otro país en el continente americano”.

“Es nuestro compañero, amigo hermano, fruto de un movimiento indígena popular de Bolivia que demostró una nueva manera de gobernar en favor del pueblo y en especial de los más pobres, de los marginados”, dijo.

Por su parte, Arce Catacora agradeció la hospitalidad que le ha brindado México, tanto como mandatario como cuando fue refugiado de su país en 2019 tras un presunto golpe de Estado.

Recordó la empatía que le brindó tanto el gobierno como la población mexicana durante los dos meses que pasó en el país; y hasta elogió la gastronomía nacional, como los tacos y las tortas.

“Es una felicidad venir a México, ya no en calidad de refugiado ante el golpe perpetuado en mi país en noviembre de 2019. Durante los meses que he estado acá he recibido mucha solidaridad del pueblo mexicano. Entablaba conversaciones con el pueblo y recibía una completa solidaridad”, sostuvo.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, de nueva cuenta, el Presidente hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para mejorar y acelerar el mecanismo de entrega de vacunas Covax, ya que hasta el momento, una gran cantidad de países continúan sin una sola dosis del antígeno contar el covid-19.

“Ya empezó la ONU a entregar lotes de este mecanismo a países con población marginada, pero no es suficiente, tiene que hacer un esfuerzo mayor, la llamamos a eso porque mucho más porcentaje de vacunas que se están comercializando de manera directa entre laboratorios”, destacó.

