Conferencia matutina 17 de febrero: Niega AMLO fines electorales en la vacunación

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la Conferencia Matutina, desde Palacio Nacional en la CDMX donde abordó diversos temas de interés para los mexicanos.

Durante La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que si se solicitó a los adultos mayores una identificación para que se les aplicará la vacuna fue para poder identificarlos y llevar el control de la vacunación, no con fines electorales.

"Nos vamos a seguir oponiendo a la manipulación, al uso de programas sociales de los programas del gobierno con propósitos electorales, no somos iguales. No hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa", manifestó AMLO.

Desde Palacio Nacional AMLO abordó temas de interés para los ciudadanos

Temas de la conferencia del 17 de febrero 2021

Se adelantará pago de pensión para adultos mayores

México compró gas licuado para las plantas de energía



Descartó que Estados Unidos haya cerrado la llave de gas a México "porque no nos ven con buenos ojos", sino que se debe a que "está grave la situación en Texas". "No hay ninguna represalia, no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos, no, es que es grave la situación que tienen en Texas y no tienen gas, y el gas que hay aumentó mucho el peso".

El presidente estimó que a más tardar el fin de semana se normalice el suministro de luz en México; sin embargo, aclaró que "va a depender del estado del tiempo". Y agregó que "se han comprado tres barcos de gas licuados, se están echando a andar las plantas para ir resolviendo el problema".

Sobre los apagones en el norte del país, el presidente dijo que ya se compraron 3 barcos de gas licuado y “se están echando a andar todas las plantas” para resolver el problema, además, reiteró que la causa de los apagones es el mal tiempo en Texas.

Más de 89 mil usuarios siguen sin luz en Chihuahua y Tamaulipas

De acuerdo con un comunicado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hasta las 06:00 horas de hoy permanecían sin suministro 89 mil 183 usuarios en Chihuahua y Tamaulipas, es decir, 0.21% de los usuarios totales de los estados afectados por el mega apagón del lunes, y 0.2% del total de usuarios de la comisión.

Se adelantará pago de pensión para adultos mayores

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, López Obrador dijo que en marzo se entregarán por adelantado por parte del gobierno federal la pensión para los adultos mayores y los apoyos de los programas del Bienestar debido a la veda electoral que durará hasta junio.

