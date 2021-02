Conferencia matutina 15 de febrero: Formaliza AMLO el relevo en la SEP

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la Conferencia Matutina, desde Palacio Nacional en la CDMX donde abordó diversos temas de interés para los mexicanos.

Durante La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) formalizó el relevo de Esteban Moctezuma por Delfina Gómez como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El presidente AMLO afirmó que se trata de un cambio trascendente. Además, destacó que con la llegada del funcionario a embajada de México en Estados Unidos, el país tendrá "un buen representante".

"Estamos muy satisfechos, agradecidos, por la labor que realizó Esteban Moctezuma y por lo mismo estamos también muy convencidos, seguros, de que vamos a tener en Washington a un buen representante, un buen embajador".

El extitular de la SEP, Esteban Moctezuma anunció que hoy comparecerá ante el Senado para que los legisladores deliberen sobre su ratificación como embajador, "por ello me veo obligado a presentar mi renuncia".

Delfina Gómez mencionó que aún hay mucho por atender en la SEP, y aseguró que el cambio iniciado con Esteban Moctezuma debe "adquirir mayor velocidad y profundidad".

El presidente López Obrador informó que se logró la entrega de vacunas contra el nuevo COVID-19 en 95% de la meta que son 333 municipios.

"Hoy y mañana se va a concluir toda la entrega de las vacunas, mañana también llegan vacunas, se reinicia la entrega de Pfizer y se va a terminar de vacunas a los que recibieron las primeras dosis".

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el presidente pidió a los adultos mayores tener confianza en las vacunas contra COVID-19, "está demostrado que estas vacunas no son un peligro, no hay riesgo, si acaso alguna reacción menor y que tengan confianza porque se les protege y es muy importante que se vacunen. No los vacunaríamos si supiéramos; son libres, es voluntario, no es obligatorio".

