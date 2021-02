Conferencia matutina 12 de febrero: Anuncia AMLO gira por Tlaxcala, Puebla y Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la Conferencia Matutina, desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX) abordó diversos temas de interés para los mexicanos.

Durante La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió a que viajará a Tlaxcala para inaugurar una universidad pública, también que visitará Oaxaca y Puebla para comenzar con las actividades relacionadas con la celebración de la Independencia de México.

Asimismo, el presidente AMLO adelantó que el domingo dará una conferencia matutina desde Oaxaca para informar sobre las vacunas contra COVID-19.

El presidente mexicano, aseguró también que no hay necesidad de suspender obras para comprar vacunas contra el COVID-19 , pues basta con erradicar la corrupción en el país.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, estimó que se ha ahorrado más de un billón de pesos al no permitir dichas prácticas, "se tiene dinero para la compra de las vacunas y para las obras porque no se permite la corrupción; tampoco hace falta aumentar los impuestos o crear impuestos nuevos".

"Vamos a salir adelante, nos alcanza para las vacunas, no tenemos que cancelar obras".



Temas de la conferencia del 12 de febrero 2021

Anuncia gira por Tlaxcala, Puebla y Oaxaca

AMLO busca 20% de descuento en contratos con penales privados

Se pronuncia AMLO en favor de que EU cancele muro

Pedirá AMLO a gobernadores y alcaldes que haya voto "libre y limpio"

Mencionó que se busca 20 por ciento de descuento en contratos con penales privados, "estamos revisando esos contratos, ya les manifesté a la secretaria de Seguridad Pública y al consejero jurídico, mínimo tiene que haber un descuento de 20 por ciento; ahí necesitamos ahorrar unos 3000 millones al año mínimo".

Se pronuncia AMLO en favor de que EU cancele muro

Indicó que está de acuerdo con que se cancele la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, "estamos muy de acuerdo en que se cancele la construcción del muro, este es un tema que celebramos porque el muro se ha venido construyendo desde hace algún tiempo; ahora el presidente Biden decide que ya no va a construir el muro en la frontera, entonces es un hecho histórico".

Pedirá AMLO a gobernadores y alcaldes que haya voto "libre y limpio"

El presidente AMLO, afirmó que enviará una carta a los gobernadores y presidentes municipales donde propondrá se garantice el voto libre y limpio en las elecciones del 6 de junio, "que se garantice el voto libre y limpio, elecciones limpias y libres, que no haya injerencia del gobierno en las elecciones, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún candidato, ningún partido, que no haya fraudes electorales".

