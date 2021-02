Conferencia matutina 11 de febrero: "A pesar de la pandemia seguimos trabajando": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la Conferencia Matutina, desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX) abordó diversos temas de interés para los mexicanos.

Durante La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió a que la base aérea en el Aeropuerto “Felipe Ángeles”. Es el aeropuerto más grande del mundo, con la tecnología más avanzada, dice el Presidente y agrega que a pesar de la pandemia se ha seguido trabajando y destaca el trabajo de los ingenieros militares.

"Es todo un acontecimiento porque en muy poco tiempo se ha avanzado mucho; es el aeropuerto en construcción más importante del mundo, el más grande, con tecnología más avanzada, con estándares de calidad de primer orden", afirmó AMLO.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, agregó que con las obras, los ingenieros militares han demostrado "ser profesionales, trabajar mucho, hacer las cosas con calidad y manejar el presupuesto de manera honesta".

Sobre el caso de Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit, detenido en Estados Unidos, el presidente López Obrador pide revisar la solicitud de los familiares y de las personas que se considera están injustamente acusadas. Instruye a Alejandro Encianas, atender el asunto y que asistan a la FGR, a la CNDH y a organismos internacionales a presentar denuncias.

Es grave el caso de calcinados en Tamaulipas afirma el presidente

Calificó como grave y lamentable el caso de los migrantes calcinados en Camargo, Tamaulipas, "no va a haber impunidad para nadie y tenemos una relación constante con los familiares de las víctimas y con las autoridades de Guatemala".

Además, reconoció que los migrantes corren más peligro en la frontera norte, especialmente en Tamaulipas, "es muy conflictiva esa frontera donde sucedieron estos hechos, no fue muy cercano a la frontera, fue más limítrofe con Nuevo León, pero toda esa región está muy violentada, incluso se habla que es como un territorio en disputa permanente entre dos bandas".

Aún sin cambios política migratoria de EU

Advirtió que la política migratoria en Estados Unidos no ha cambiado, "no es que ya todos pueden ir a Estados Unidos y van a ser regularizados, que todavía no hay una definición en lo concreto.

López Obrador señal�� que incluso que continúan las deportaciones como se daban en el gobierno anterior, el mismo número, porque no se puede, hay que entenderlo, modificar una política migratoria de un día para otro; no se dejen engañar por los traficantes de personas".

