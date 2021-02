Conferencia matutina 10 de febrero: Inauguración del aeropuerto de Santa Lucía

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la Conferencia Matutina, desde Palacio Nacional, abordó diversos temas de interés para los mexicanos.

Durante la La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió a que hoy visitará el aeropuerto en Santa Lucía para la inauguración de la base aérea y agregó que la próxima semana se inaugurarán las instalaciones militares.

"Esto es una hazaña de la construcción, de la ingeniería que ha estado a cargo de la Sedena, de los ingenieros militares, el que en tan poco tiempo se tenga ya terminada".

El presidente AMLO emitió interesantes mensajes en la conferencia de hoy

Anunció que hoy llegará al aeropuerto en Santa Lucía en un avión que tomará desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Aseveró que su aislamiento por contagio de COVID-19 le sirvió para reafirmar convicciones y creencias, "gozo de cabal salud", por lo que indicó que ante la pandemia "no vamos a dejar de avanzar en la transformación de México, aun con el COVID-19 y con la crisis económica, vamos a atender las dos crisis y vamos a seguir caminando hacia la transformación".

El presidente AMLO aseguró que no es partidario de que se regulen las redes sociales, luego de la iniciativa del senador de Morena, Ricardo Monreal, en la que se prevén sanciones de hasta un millón de Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 89 millones 620 mil pesos, por vulneración a la libertad de expresión.

"Se trata de temas pues polémicos, yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación; que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura; no aceptó la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos,".

México espera arribo del millón de vacunas de AstraZeneca

Adelantó que el embajador de México en India le informó que AstraZeneca ya autorizó el envío de vacunas contra covid-19 que se estima llegue al país cerca de un millón de dosis en la madrugada del domingo, "esto es muy buena noticia; es un primer envío, se calcula que llegue de dos a tres de la mañana del domingo, entonces de inmediato se va a proceder a su aplicación". - ¿Cuándo empezarían los adultos mayores? - "Empiezan con este envío, de llegar el domingo en la madrugada como lo informo el embajador".

Próxima semana se termina con vacunación de segunda dosis de Pfizer

López Obrador destacó que con la reanudación del envío de vacunas de Pfizer se terminará de aplicar la segunda dosis al personal de salud que atiende la pandemia, "entonces a partir de la próxima semana se inicia la vacunación para los que están en espera de la segunda dosis".

"La semana próxima terminamos de vacunar segunda dosis y aquí se incluye a los maestros de Campeche que recientemente se vacunaron".

