Conferencia Matutina AMLO 7 de enero: Renovará hidroeléctricas del país

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer durante su Conferencia Matutina de este jueves 7 de enero, que se prepara para renovar las hidroeléctricas del país.

López Obrador indicó que para dar cumplimiento con los compromisos medioambientales de México, el gobierno pondrá en marcha la renovación de las hidroeléctricas. Te dejamos en La Verdad Noticias con los temas más relevantes.

El presidente AMLO aseveró que en México hay como 60 hidroeléctricas las cuales se construyeron a lo largo de los años y que actualmente están subutilizadas, por lo que dijo que estas serán modernizadas.

La importancia de dicha modernización indica el mandatario nacional, es que esto permitirá a México, es que esta es energía limpia y barata. Por tanto, la renovación de estas es un plan para seguir avanzando en el propósito de que haya energías limpias y revisar los convenios en el marco legal, porque le cuesta mucho al estado la compra de energía eólica a particulares.

“porque no pagan por ejemplo la transmisión, es un subsidio, hay muchos engaños".

El presidente AMLO puntualizó durante su conferencia matutina que México no va a intervenir en los asuntos internos del país vecino del norte. Esto tras las fuertes protestas en el capitolio, luego de que simpatizantes de Donald Trump intentaran tomar el Capitolio mientras se trataba la ratificación de Joe Biden como presidente electo.

"No vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponden resolver, atender a los estadunidenses, esa es nuestra política”.

El mandatario mexicano indicó que siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas, por lo demás dijo, toma México postura, pero si desea que haya paz, que prevalezca la democracia que es el poder del pueblo y que haya libertades agregó.

Así mismo, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que aún no ha sido invitado a la toma de posesión de Joe Biden.

"no tengo invitación y he decidido salir poco, desde que estoy en la presidencia sólo he hecho un viaje a Washington”.