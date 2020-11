Conferencia Matutina AMLO 4 de noviembre: Da fecha para pagos de aguinaldo

Conferencia Matutina de AMLO desde Palacio Nacional este miércoles

El presidente de México; Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó como todos los días su Conferencia Matutina desde Palacio Nacional, desde la cual habló sobre una serie de temas relevantes entre ellos, el pago del aguinaldo.

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, dio a conocer que el pago de la primera la mitad del aguinaldo será pagado a los trabajadores del Estado a partir del lunes 9 de noviembre, con la finalidad de que puedan disponer de recursos anticipadamente.

"para que tengan los recursos disponibles".

Durante la Conferencia Matutina fueron presentados los protocolos de El Buen Fin en compañía de los integrantes del gabinete, "nos da mucho gusto que se pueda anunciar este programa de manera conjunta tanto el sector público como el sector privado".

Por su parte, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que se trata de la décima edición de El Buen Fin y ante las condiciones por la actual pandemia, se han tomado en cuenta todas las medidas sanitarias.

"la buena noticia aquí es que todos, sector público y privado van a cuidar la salud".

La edición de El Buen Fin se dará del 9 al 20 de noviembre siguiendo los protocolos sanitarios, entre ellos se evitarán aglomeraciones y habrá moderación de aforos".

Multas para tiendas que no cumplan con precios de El Buen Fin

En tanto, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aseveró que habrá multas para las tiendas que incumplan con El Buen Fin, dijo que van a proceder con multas en primera instancia, que se corrijan, indicó que al momento ha habido muy buena respuesta".

Además ha recomendado no comprar en Alibaba, debido a que es la única que no pueden evaluar y no lo recomiendan.

“sigue vendiendo en dólares y no reconoce la jurisdicción de México”.

Piden que Videgaray declare

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desde su Conferencia Matutina ha pedido no esperar a que haya juicio y que Luis Videgaray para que se presente a declarar, el presidente dijo que no hay que esperar a que haya un juicio, si se está mencionando que una persona está involucrada o se le esta acusando y es inocente, pues que muestre disposición para declarar, presentarse, el que nada debe nada teme. Y también si no se hace de esa forma porque cada persona es libre, pues esperar a los procedimientos indicó el mandatario nacional.

Opiniones ante Elecciones EU

El Presidente AMLO indicó que no emitirá opinión hasta que finalice el conteo de las elecciones en Estados Unidos y señaló que no se ha registrado ninguna alteración en la economía de México. Recuerda seguir este tema de Elecciones Estados Unidos 2020 por La Verdad Noticias.