Conferencia Matutina AMLO 19 de octubre: México pide a EU pruebas contra Cienfuegos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llevó a cabo su Conferencia Matutina desde Palacio Nacional este lunes 19 de octubre, en la cual abordó una serie de temas de gran relevancia para México en la Actualidad.

Uno de estos temas que sigue dando de qué hablar, fue la captura de Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos, con respecto a este tema AMLO habló acerca de las acusaciones contra el ex Secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El presidente de México, señaló de nueva cuenta en su Conferencia Matutina que hasta el momento no hay ninguna investigación contra Salvador Cienfuegos en México; pero luego de su detención en los Estados Unidos, existe una posibilidad de que se lleve a cabo una indagatoria al respecto de las acusaciones que se le apuntan.

AMLO dijo que se va a esperar a saber cuáles son las pruebas con las que EU dice contar, así como a quiénes involucran estos, para que de forma inmediata pueda la justicia mexicana proceder, dejando en claro que no protegerán a nadie.

Y mencionó que el gobierno de México pedirá a Estados Unidos las pruebas sobre el caso, "se habla de pruebas tanto en el caso de García Luna como de Salvador Cienfuegos, de muchísima llamadas, de videos, vamos a ver qué es lo que hay sobre esto y sí vamos a solicitar que nos permitan conocer sobre estas operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas".

El mandatario nacional adelantó en su Conferencia Matutina desde Palacio Nacional que será mañana cuando se sepa si el ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos enfrente su proceso en libertad o tras las rejas, AMLO señaló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, argumenta que no puede tener Cienfuegos el derecho de libertad bajo fianza porque podría escapar y porque tiene vínculos en México con gente poderosa.

Como ya hemos publicado anteriormente en La Verdad Noticias, el Jefe del Ejecutivo en México, indicó que si el general Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue dijo, de igual forma indicó que en caso de que haya más involucrados y esto sea probado, que se castigue agregó.

AMLO apuntó que incluso, hay varios funcionarios que están involucrados en la investigación contra Cienfuegos, los cuales ya se encuentran en retiro.

Durante la Conferencia Matutina de AMLO en Palacio Nacional se llevó a cabo un acto para cancelar un timbre postal con respecto al 50 aniversario luctuoso del ex presidente de México; Lázaro Cárdenas del Río, de quien afirmó López Obrador, fue "sin duda el mejor presidente de México del siglo XX".

Otro de los temas de la Conferencia Matutina de AMLO fue el relacionado con su salud, ante lo cual dijo que él se realiza una prueba de covid-19 cada martes con el propósito de poder descartar un posible contagio y así no contagia a nadie, dijo; la prueba se la hace pese a no presentar síntomas.

"yo me cuido, guardo la sana distancia, eso es lo principal y afortunadamente no he tenido síntomas".