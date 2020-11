Conferencia Matutina AMLO 19 de noviembre: Anuncia participación en el G20

Este jueves 19 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció su tradicional conferencia matutina desde el Palacio Nacional, en la que anunció su participación en el G20, en próximos días.

Además, el mandatario federal, en compañía del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, presentó el informe mensual de seguridad, en el que resaltó que los homicidios dolosos han disminuido en el país.

AMLO dio a conocer durante la mañanera que este fin de semana participará en la Cumbre Virtual de Líderes del G20 –grupo conformado por los países más desarrollados del mundo–, misma que se realizará por videoconferencias y abordará el tema de la pandemia de Covid-19 y la crisis económica mundial.

“El sábado y el domingo voy a participar en teleconferencias en un encuentro del G20, de jefes de Estado de 20 naciones y voy a hacer dos presentaciones; tengo una intervención y luego me corresponde hablar sobre la problemática mundial, lo que tiene que ver con la pandemia, con la crisis económica mundial”, anunció.

En La Verdad Noticias hemos informado sobre la participación que ha tenido el presidente López Obrador en el G20. En marzo del presente año, solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomar el control de la venta de medicamentos ante la pandemia del Covid-19.

Informe de seguridad

Respecto al informe de seguridad, el presidente López Obrador y el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad, Ricardo Mejía, informaron que seis estados concentran 52% de las víctimas de homicidio doloso, siendo Guanajuato el del mayor índice delictivo, seguido de Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán.

“26 estados son el 48% de todos los homicidios (…) seguimos en la línea de contención con un pequeño incremento de septiembre a octubre con 2 mil 944 homicidios dolosos a octubre; está localizado los puntos de mayor incidencia de homicidio, no es un tema de todo el país, es un tema localizado en 12 puntos del rompecabezas que corresponde al territorio nacional”, indicó AMLO.

Comentó que, en comparación con 2019, el feminicidio aumentó 1.5%, mientras que la violencia doméstica 3.4%.

En tanto, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que en el combate al robo de combustible se ha dado prioridad a ocho ductos de Pemex en nueve estados, “se ha realizado en este mes la localización de 428 tomas clandestinas y más de un millón de litros de combustible asegurados”, informó.

Caso Cienfuegos

Luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informara que la Fiscalía General de la República (FGR) realizará una investigación en el caso de Salvador Cienfuegos, el presidente López Obrador pidió a la ciudadanía tener confianza de que no habrá impunidad.

“Decirle a todos los mexicanos que tengan confianza, que nosotros tenemos el compromiso de no fallarle al pueblo. Estoy seguro de que va a haber resultados, cómo no va a ser distinto ahora si antes estos hechos no sucedían, estamos sentando las bases de una nueva forma de impartir justicia”, destacó.

Es preciso señalar que en la conferencia matutina de este jueves 19 de noviembre, AMLO estuvo acompañado por el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad, Ricardo Mejía; el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González; Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

