Conferencia Matutina AMLO 18 de noviembre: Si es culpable Cienfuegos se castigará

Conferencia Matutina del presidente AMLO desde Palacio Nacional: Tema Cienfuegos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llevó a cabo su Conferencia Matutina este miércoles 18 de noviembre desde Palacio Nacional, el mandatario abordó el tema de Salvador Cienfuegos, caso del cual dijo AMLO no habrá impunidad ni encubrimientos.

AMLO habló esta mañana acerca del proceso que se está desarrollando en Estados Unidos, con quien fuera el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos.

AMLO asegura que no habrá impunidad ni encubrimientos en el caso Cienfuegos

El presidente AMLO señaló que desean que quede completamente claro qué fue lo que sucedió, cómo esta el proceso, en qué consiste este trámite; luego de que el gobierno del vecino país del norte, ha retirado los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que se tenía sobre Cienfuegos.

El gobierno norteamericano argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) en México debe realizar su investigación propia.

López Obrador indicó que el gobierno de México no va a permitir injusticia para ningún mexicano, dijo que si la fiscalía, al reponerse el procedimiento, encuentra que hay culpabilidad, entonces se castiga, aseveró.

“Lo dije también desde el principio: no la conducta de un militar, por muy importante que sea, debe manchar a toda una institución".

El presidente indicó que si Salvador Cienfuegos es culpable entonces va a ser castigado en México.

"Sí hubo una intervención para lograr un acuerdo, pero no a cambio de impunidad ni de encubrimiento ni de subordinación política ni de nada".

AMLO indicó que Estados Unidos resolvió que debe ser en México donde se juzgue al general Salvador Cienfuegos, esto en caso que existan todos los elementos de prueba suficientes, pues existe también la confianza en que el gobierno de México hará justicia.

Otro de los puntos que fueron aclarados durante la Conferencia mañanera de AMLO, y que ya hemos abordado en La Verdad Noticias, fue respecto a que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, afirmó que "no hay nada oculto" en la negociación con los Estados Unidos en el retiro de los cargos señalados anteriormente contra Salvador Cienfuegos.

"no es un acuerdo de impunidad. "Es por tanto una decisión que reconocemos positivamente y que debe dar lugar a que la cooperación se mantenga”

Afirmó Ebrard que ambos gobiernos continúan sobre la base de respeto a la soberanía y la jurisdicción mexicana.

Así mismo, en la conferencia matutina AMLO envió su agradecimiento a los Estados Unidos por haber rectificado en el caso de Salvador Cienfuegos.

AMLO dijo que hay que esperar a que la jueza decida sobre esta petición, no hay nada a cambio. “nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios, es algo que teníamos la obligación de hacer porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento".

"Yo quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos que supo, en este caso, escuchar nuestro planteamiento y rectificar; no significa impunidad”.