Conferencia Matutina AMLO 13 de noviembre: Un gobierno sin venganza política.

Durante La Mañanera de este viernes 13 de noviembre desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), solicitó a los jueces que decidan si hay culpabilidad de Emilio Lozoya en el caso de Odebrecht sin “persecución, que no haya venganza política, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y que al mismo tiempo no haya impunidad”.

Andrés Manuel López Obrador reiteró en conferencia matutina que no habrá venganza política, luego de que el ex director de Pemex revelara que dinero de sobornos se utilizó para atacarlo. “Ahora se habla de que ese dinero se utilizó para llevar a cabo un campaña en contra mía, pues tampoco se tenía, esos son hechos nuevos, es una ampliación de la declaración del señor Lozoya, que la fiscalía resuelva”, afirmó.

AMLO recibe serenata en Palacio Nacional y la agradece

También, el Ejecutivo mostró su agradecimiento a quienes le llevaron serenata a Palacio Nacional por su cumpleaños número 67, “mi abrazo, mi cariño y como dije ayer: así como me quieren, yo los quiero y un poquito más todavía. Entonces muchas gracias a todos, pero no iba yo a poder atenderlos a todos y agradecerles mucho, mucho, son correspondidos, amor con amor se paga”.

AMLO felicita la aprobación de Presupuesto 2021 a legisladores

Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, felicitó a la Cámara de Diputados por la aprobación del Presupuesto 2021 “porque se aplicaron, los opositores utilizaron el método de las tácticas dilatorias, presentaron más de mil reservas, es histórico, nunca habían presentado tantas reservas, pero muchísimas, artículo por artículo, por eso fueron horas, porque cada reserva se tiene que votar”.

Habrá indemnización a familia de mineros en Pasta de Conchos

Además, el Ejecutivo dio a conocer que se entregarán las indemnizaciones por reparación del daño a los familiares de los mineros de Pasta de Conchos en las próximas dos semanas, “nos vamos a poner al día, vamos también a entregar los apoyos como lo ofrecimos a familiares de los que han perdido la vida por el COVID-19".

