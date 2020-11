Conferencia AMLO 26 de noviembre: Guía Ética para la Transformación de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llevó a cabo su Conferencia Mañanera este jueves 26 de noviembre en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde abordó diversos temas.

Asimismo, presentó la Guía Ética para la Transformación de México, con la que buscará recuperar los valores morales y culturales que “se perdieron durante el periodo neoliberal”; los ejemplares se repartirán entre los adultos mayores.

AMLO temas de la conferencia 26 de noviembre

Presenta Guía Ética para la Transformación de México

Llama a la FGR aplicar justicia en casos como el de Videgaray

Pide responsabilidad en uso de la marihuana

Envía condolencias por la muerte de José Manuel Mireles

Guía Ética para la Transformación de México

Durante la ‘mañanera’, López Obrador detalló que convocará a 8 millones de adultos mayores para que reciban un ejemplar de esta Guía y ayuden a transmitir estos conceptos y principios a sus hijos y nietos.

Abundó que este documento es similar a la “Cartilla Moral” que elaboró Alfonso Reyes, pero esté nueva guía se formó con más de 39 entrevistas a especialistas y está integrado por 20 principios y valores.

“Se presentó un proceso de degradación de la vida pública una decadencia, y para enfrentar no basta con acciones que mejoren las condiciones materiales, es importante fortalecer los valores, procurar el bienestar del alma”, apuntó.

Pide AMLO a FGR resolver casos

En otro orden de ideas, el presidente de México hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que aplique justicia rápida en casos como el de Luis Videgaray, quien fue titular de Relaciones Exteriores (SRE) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Lo que hay que hacer es darle celeridad, o sea, que rápido la Fiscalía, lo digo con todo respeto, ya desahogue todos estos casos.

“Lo único que yo quisiera es que se aplicara el principio de justicia rápida, expedita, que no se acumulen los casos y que no solo sea de consumo publicitario o propagandístico, que no haya espectacularidad”, señaló.

Uso responsable de la marihuana, pide AMLO

Ante la reciente despenalización del uso lúdico de marihuana en México, aprobado por el Senado de la República, AMLO dijo tener confianza en la gente para que actúen con responsabilidad.

“Yo creo que eso va a suceder en esta legislación nueva sobre el uso de la mariguana, tener confianza en las personas y buscar hacer el bien”, apuntó.

Envía pésame a familia de Mireles

Como informamos oportunamente en La Verdad Noticias, ayer José Manuel Mireles falleció por Covid-19, luego de que el 6 de noviembre se contagiara de esta enfermedad.

Por lo anterior, esta mañana Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a los familiares de Mireles Valverde: “Aprovecho para enviar a los familiares del doctor Mireles mi pésame y a muchos que están sufriendo, mexicanos, conocidos, familiares cercanos que están padeciendo de esta pandemia y estamos haciendo todo”.

