Conferencia AMLO 21 de diciembre: No suspenderán vuelos por nueva cepa en Europa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llevó a cabo su Conferencia Matutina desde el Palacio Nacional, donde abordó una serie de temas de gran interés para la ciudadanía en distintos ámbitos y uno de los temas fue con respecto a la suspensión de vuelos tras el hallazgo de una nueva cepa de coronavirus en Europa.

Con respeto a este tema el mandatario nacional indicó que México no suspendería vuelos, tal y como ya lo están haciendo otras naciones para evitar la propagación de contagios por esta mutación.

“Estos países están cerrando aeropuertos, no quieren recibir vuelos. No vamos a hacer nosotros lo mismo, no es así”.