Conferencia AMLO 14 de enero: “Muy eficaz” la jornada de vacunación contra COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó su Conferencia Matutina este jueves 14 de enero de 2021 desde el Palacio Nacional para informar sobre diversos asuntos relacionados con la pandemia de Covid-19 y seguridad en el país.

Para iniciar con la ‘mañanera’ el jefe del Ejecutivo destacó la jornada de vacunación contra Covid-19 a personal médico que desde hace 10 meses están atendiendo a pacientes contagiados del virus SARS-CoV-2.

Todos los médicos recibirán la vacuna contra Covid-19

AMLO participará en reunión del G20

Atención especial en Guanajuato por inseguridad

López Obrador destacó este jueves que la jornada de vacunación al personal médico ha sido “muy eficaz”, sin contratiempos y todo de manera ordenada. Asimismo, reveló que tan solo ayer se vacunaron a 100 mil personas.

“Se venían vacunando en promedio 4 mil 500 personas y ayer fue un día especial; hoy va a ser lo mismo, se tiene pensado terminar el fin de semana para recibir de nuevo el martes otra cantidad de dosis de la vacuna Pfizer”, informó.

De esta manera, el presidente de México dejó en claro que los médicos, enfermeras y otros trabajadores al frente de la pandemia del nuevo coronavirus de los hospitales privados también serán vacunados

“Se van a vacunar a todos los médicos y enfermeras de hospitales públicos y privados que atienden covid-19; se está en comunicación para obtener los padrones”, detalló.

En tanto, Hugo López-Gatell refirió que ya solicitaron a los hospitales privados la lista del personal médico que atiende a los pacientes con Covid-19 para comenzar la inmunización, “la validación es imprescindible, estamos en eso, conforme se integren las listas se lograrán vacunar”.

Agregó que en México se han aplicado 234 mil 888 vacunas contra el covid-19, “estamos dos lugares por arriba de Argentina”, destacó el subsecretario de Salud.

AMLO participará en reunión del G20

Otro tema que destacó en la mañanera fue el anuncio que realizó López Obrador respecto a su próxima participación en el Grupo de los 20 (G20).

El presidente planteará que las redes sociales no atenten contra la libertad de expresión, esto tras la suspensión de las cuentas de Donald Trump.

“En la primera reunión que tengamos del G20 voy a hacer un planteamiento sobre este asunto; sí, no deben de usarse las rede sociales para incitar a la violencia, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión, no debe ser usado de excusa, hay que garantizar la libertad, no a la censura”, declaró.

Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Conferencia matutina. https://t.co/fv5kKnwo6a — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 14, 2021

Atención especial en Guanajuato por inseguridad

Tras el asesinato del diputado de Guanajuato, Juan Antonio Acosta, el primer mandatario señaló que su gobierno atiende de manera especial el tema de seguridad de esa entidad, ya que actualmente es de las más violentas en la República Mexicana.

“Hay en Guanajuato una profunda descomposición social (...) se abandonó la atención a la gente, el bienestar (...) se permitió la creación y el desarrollo de grupos dedicados a la delincuencia”, recalcó AMLO.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político?