Concierto fue “en santa paz”... ahora van por Nodal.

De acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador el concierto de ayer domingo del Grupo Firme, en la plancha del Zócalo capitalino, se celebró "en santa paz".

El titular del Ejecutivo reveló ante La Verdad que se asomó por uno de los ventanales de Palacio Nacional y se dijo "muy contento" de que haya habido gran convocatoria, sobre todo, de jóvenes.

“Vi el concierto, me asomé por la ventana, cuánta gente, cuántos jóvenes, 250, 280 mil, y en santa paz, eso sí, algunos desmayados porque llegaron algunos desde la mañana y no se movieron para no perder lugar, pero eran ríos de gente. Me da mucho gusto eso, mucho gusto”.

Alaba iniciativa de Sheinbaum

Pese a las reacciones que hubo por la presentación de este grupo de música regional mexicana a quien señalan de hacer una apología del narco y de interpretar canciones con contenido misógino, López Obrador calificó como una "muy buena iniciativa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya que la disfrutó de este espectáculo musical.

“Una buena iniciativa de la Jefa de Gobierno, porque no solo de pan vive el hombre, había mucha alegría, la gente mucho, mucho, muy contenta, los jóvenes", indicó.

A su vez, el político tabasqueño pidió a sus adversarios “ya superar” este episodio de críticas y entre risas, bromeó con el error que cometió el periodista Joaquín López-Dóriga al referirse al “Grupo Afirme” y le dedicó una de las melodías de este grupo titulada “Supérame”

“No les gusta, como diría mi amigo López Dóriga, (risas) la música del grupo Afirme, jajaja, no, es Grupo Firme, y como dice esa canción famosa ‘Ya supérame. Ya supérame” (risas).

Adelantó que Cristián Nodal ha manifestado su intención de ofrecer un concierto gratuito en la Ciudad de México, aunque dijo no querer entramparse con Belinda dado el romance que hubo entre ellos.

“Había otro artista famoso – Cristián Nodal – y no cobrar, sería buenísimo. Nada más que yo estaba informándome que era compañero de Belinda, y Belinda se ha portado muy bien con nosotros, no, estaban peleados. No queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor invitamos a los dos”.

De acuerdo a los números oficiales, el Grupo Firme impuso nuevo récord de asistencia: con al menos 280 mil personas, que se conglomeraron en la explanada de la Plaza de la Constitución del Centro Histórico de la Ciudad de México; superando al concierto de Vicente Fernández en 2009 cuando se dieron cita al menos 216 mil fans.

