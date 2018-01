Con propuesta, pero lo dejan solo.| Erick MARFIL

Frustrante y un fracaso total resultó la presencia por unas horas del precandidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Mede Kuribreña a Cancún, donde actores polítios como José Luis Toledo y el ex candidato Mauricio Góngora lo dejaron solo.

En donde sería su evento de presentación junto a la bandera monumental en la entrada de la zona hotelera donde estaría visible el “músculo priista”, nadie de sus seguidores se interesó en estar presente, al grado que fotografías posteriores, fueron “maquilladas” en redes sociales con más personas por sus asesores.

Meade en su presentación junto a la bandera monumental en la entrada de la zona hotelera.

Pero además su equipo de logística mostró falta de profesionalismo y temor, al aislarlo a través de vallas o rejas e incluso a los reporteros se les “encerró” en un corral denigrante después de esperarlo por más de una hora, por lo que para conseguir respuestas de esta forma de protegerse, se le tuvo que perseguir hasta la camioneta que por imagen manejó un tramo y en donde no supo explicarlo.

Y es que desde su arribo al aeropuerto, donde fue recibido por el alcalde Remberto Estrada Barba, el panorama no lució nada halagüeño para quien pretende ganar la presidencia de la República, gracias al “dedazo”.

Cabe mencionar que la bandera monumental no había sido colocada sino hasta el mediodía por soldados, por lo que su equipo tuvo que improvisar una pequeña junto al escenario.

Meade sin apoyo.

Ahí fue donde se vio “descobijado”, ya que a pesar de que los reporteros y fotógrafos fueron engañados en el sentido de que contestaría preguntas, sus asesores, entre los que se encuentran Enrique Rodríguez Martínez, ex director del Canal Judicial de la Suprema Corte y quien fue acusado por acoso sexual y laboral en 2014 por dos empleadas, además de diversas irregularidades pues agregó a la nómina a su esposa y cuñada de apellidos Montes Trejo, no se realizó dicha sesión de preguntas y respuestas.

En su discurso junto a la bandera monumental, donde no estuvieron más de veinte simpatizantes de apoyo, reiteró lo que la sociedad pide a gritos, que los gobernantes además de cárcel regresen lo hurtado, en clara alusión a Roberto Borge.

Una vez leído su discurso emprendió la huida, por lo que los periodistas con todo y que estaban encerrados como se precisó, tuvieron que saltar la valla para alcanzarlo y entrevistarlo, sin embargo solo dijo evasivas.

Como parte de su gira proselitista se reunió primer con la clase política y posteriormente comió con el sector empresarial en un hotel de lujo del municipio de Puerto Morelos.

La recepción en el Toro Valenzuela.

En dicho evento con la estructura priista, estuvieron presentes el dirigente estatal del PRI, Raymundo King de la Rosa, así como el ex Gobernador Joaquín Hendricks Díaz y el delegado nacional priista en Quintana Roo, el ex gobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, a quien nadie quiere por allá. Sin embargo fueron varios los ausentes, entre los que sobresale el diputado federal José Luis “Chanito” Toledo, quien ya lo hacen precandidato a la alcaldía de Solidaridad por la alianza “Juntos Haremos Historia” de Morena, PES y PT. Por si fuera poco, pocos o nadie pudo hablar de los priistas de cepa en dicha sesión de acuerdo a testimonios, por los interesados se presentaron en el otro evento programado “Reunión con pescadores”, donde no asistió, para después comer con empresarios y asistir casi a las 18:00 horas al estadio “Toro Valenzuela”.

Es así que con dos horas de retraso, donde los asistentes, principalmente “acarreados” de la CROC, CTM, CNOP y sindicatos gubernamentales, no lo esperaron en su mayoría, además de que no lograron reunir más de 600 personas la mayoría bajo la amenaza de sufrir despidos laborales o no dejarlos vender en sus lugares respectivos ya sea en tianguis o lugares públicos. Además el municipio tuvo que desmantelar una cancha de basquetbol y otra de fut bol rápido con tal de que se implementara dicho evento.