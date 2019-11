Con pintas CNTE exige y toma instalaciones del IEEPO

Oaxaca fue lugar de los bloqueos realizados por los trabajadores de la Educación, quienes se presentaron en grupo para exigir que el gobierno realice el pago a 83 maestros que han sido afectados por el desvío de 400 mil pesos, pues son estos los recursos que afirman que Eloy Hernández López, líder del sindicato de la Sección 22, ha dispuesto corruptamente a sus más a llegados, para que sean estos los beneficiaros, cerrando la puerta a los docentes normalistas.

El grupo de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), acudieron a tomar el edificio sede del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), con pancartas exigieron respuesta por esta autoridad.

Mientras tanto, otros docentes paralizaron la circulación en calles cercanas a la Calzada Niños Héroes de Chapultepec, ubicada en la capital del estado y fue en esa misma vía, que también realizaron bloqueos.

Ante los hechos ocurridos Carlos Hernández Villalobos, quien es vocero del IEEPO, expresó que la situación que demandan no está en sus manos, puesto que el instituto ya se encuentra trabajando en conjunto con el magisterio y la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que los docentes afectados puedan recibir una respuesta que satisfaga sus demandas, ya que es una situación federal más no estatal, y el IEEPO no la pude resolver.

Únete a nosotros en Instagram

Recalcó además, que el pago del dinero exigido deberá ser realizado según los procedimientos federales.

Te puede interesar: AMLO cumplirá años 66 años y AMLOVERS le preparan tremenda sorpresa

El vocero del IEEPO, Carlos Hernández Villalobos, también anunció que el martes 26 de noviembre serán recibidos los docentes de nivel secundaria en la Ciudad de México para pláticas y resolución, en las que participarán los organismos involucrados; por lo que, pronto podrán conocer el dictamen final del Gobierno Federal.