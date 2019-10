Con pena, AMLO pide perdón a Sinaloa por no detenerse; 'si me bajo, no llego'

Con pena, AMLO pide perdón a Sonaloa por no detenerse; "si me bajo, no llego"

En su visita a Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se disculpó con sus seguidores por no poder detener la camioneta donde viajaba rumbo a su visita al hospital rural del programa IMSS-Bienestar, en El Fuerte, Sinaloa, el número 76 de los 80, como parte de las giras de fin de semana que realiza desde que tomó la presidencia el 1 de diciembre de 2018.

AMLO, apenado, reveló a los ciudadanos que esperaban impacientes que ya se había detenido más de diez veces en la carretera desde Los Monchis, situación por la cual llevaba un retraso de casi una hora.

“La gente también quiere vernos y me pide que me baje y ¡bájese, bájese! Y no es por faltar al respeto, yo tengo mucho amor por el pueblo, pero si me voy bajando, no llego, no llegaría aquí”, reveló el mandatario.

Decenas de personas esperaban a AMLO en Sinaloa.

Como habitualmente pasa en los diferentes estados y pueblos, los seguidores de AMLO lo esperaron con lonas, mantas, cartulinas y letreros para expresarle sus demandas.

“Tiene que haber mucho amor, tiene que establecerse en México la república amorosa, fraterna”, aseguró antes de empezar la visita al hospital rural.

El presidente de México explicó que tiene establecido en su agenda ir al aeropuerto de Los Mochis, posteriormente volar a Tijuana y estar a las seis en San Quintín, Baja California; por lo que se le es complicado parar a saludar a todos los ciudadanos o su avión podría dejarlo.

“Saludo, me paso rápido, me entregan sus escritos, me los llevo, tengan confianza de que voy a cumplir todos mis compromisos”, aseguró Andrés Manuel.

PIDE AYUDA A AMLOVERS

El mandatario pidió que lo apoyen y que ya no bloqueen la camioneta, que tengan paciencia y que sea respetuosos con su tiempo.

“Ayúdenme, porque se me ponen a veces enfrente en la camioneta (y me dicen) ‘no pasas’. Claro que tenemos paciencia, no traigo guaruras, no me gusta“, aseguró AMLO.

Recordemos que al no utilizar el avión presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se traslada en vuelos comerciales por lo que el tiempo tiene que estar medido para llegar a tiempo y no desajustar su apretada agenda.