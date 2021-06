Con arma en mano, excandidato de Oaxaca reclama a pobladores por no votar por él

El excandidato de Oaxaca a diputado federal por Redes Sociales Progresistas (RSP), Nicasio Hernández Hernández manifestó con arma en mano, su enojo a la población luego de perder en la contienda electoral del pasado 6 de junio, pues únicamente recibió seis votos durante las elecciones.

Tras darse a conocer los resultados electorales, el excandidato compartió una publicación a través de sus redes sociales por donde reprochó al electorado del municipio de Santiago Matatlán los seis votos recibidos en la contienda.

El excandidato compartió su sentir tras los resultados de las elecciones en su cuenta personal de Facebook a la vez que se exhibió con un arma larga R-15 de uso exclusivo del Ejército.

Excandidato de Oaxaca recibe solo 6 votos

Solo recibió seis votos.

Hernández, quien dirige a esa municipalidad conocida como la “cuna del mezcal”, asentada en el distrito federal 04, Tlacolula de Matamoros, manifestó su enojo tras los resultados de las elecciones, ya según su publicación a la fiesta que organizó llegaron más de 400 personas y al momento de las elecciones “le dieron la espalda”.

Muy molesto porque únicamente recibió seis votos, el excandidato a diputado federal de RSP recriminó a sus conocidos y pobladores.

“Buenas tardes a todos acá el ex candidato reportándose con el pueblo. Ahora me doy cuenta, mucha hipocresía. Los únicos que me apoyaron fueron la familia de Angélica y el “Güero”, los demás no!! Hago una fiesta y llegan 400 invitados. Y, ¿dónde estaban?; no lo puedo creer”, reclamó Hernández.

Redes sociales estallan contra el excandidato

Nicasio Hernández Hernández, ex candidato a diputado federal.

Debido a que la publicación del excandidato estuvo acompañado de una fotografía en la porta un arma de uso exclusivo del Ejército, usuarios de redes sociales manifestaron su temor, ya que aseguraron que este llamado podría ser una amenaza.

En tanto, otros internautas solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República para investigar al excandidato a un cargo público federal por Redes Sociales Progresistas (RSP).

