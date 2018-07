Con AMLO tus deudas con la CFE serán perdonadas  

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que desde el inicio de su administración habrá "borrón y cuenta nueva" para las personas que deben grandes cantidades a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que dichas deudas serán perdonadas.

"Es del 1 de julio para atrás va a haber una tarifa nueva, justa, diferenciada. El más pobre va a pagar menos, y el que use la luz con fines industriales va a pagar más, pero no más de lo que paga ahora", dijo López Obrador, pero pidió que no dejen de pagar a partir de ahora.