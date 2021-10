Comparecerá Lorenzo Córdova ante diputados por gastos del INE en 2022

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) será llamado a comparecer ante Pleno de la Cámara de Diputados en las próximas semanas, informó este jueves el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira.

Moreira aseguró que la Cámara Baja citará al titular del INE antes de que sen aprobados los presupuestos, es decir el 15 de noviembre, que es la fecha límite para que los legisladores voten el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

Agregó que la presencia de Córdova responderá las preguntas que le harán los y las diputadas en los términos de la ley reglamentaria que pueden citar a cualquier servidor público”, apoyados en el Artículo 124 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Córdova explicará gastos del INE

El diputado petista Gerardo Fernández Noroña señaló que la Jucopo cuestionará a Lorenzo Córdova por qué el INE pidió casi 19.000 millones de pesos de presupuesto para el 2022, de los cuales más de 5.8 mil millones serán para los partidos.

“Es una locura, es un sinsentido. Si no le otorgamos ese presupuesto va a salir a decir que no le alcanza para la revocación o ratificación del mandato que se hará sobre el presidente de la República el 21 de marzo de 2022. Entonces, es un tema relevantísimo. No puede repetirse, no debe repetirse lo que sucedió con la consulta de agosto”, afirmó Noroña.

El vicecoordinador parlamentario del PT aseguró que la decisión fue tomada por unanimidad y a petición de los partidos de la alianza de la 4T, aunque de momento no se ha especificado una fecha ni el formato en el que se realizará la comparecencia.

El órgano electoral pidió más de 5.8 mil millones de pesos para los partidos políticos.

En su Anteproyecto de Presupuesto 2022 el INE pide al Gobierno Federal 18 mil 827.74 millones de pesos para garantizar la organización de seis elecciones locales, la consulta para la Revocación de Mandato y la Consulta Popular del 2022.

Para la Revocación de Mandato, el INE planea instalar 161 mil 490 casillas que se instalarán en 300 distritos electorales, contarán con 5 mil 430 supervisores electorales y 32 mil 421 capacitadores y 484 mil 470 funcionarios y funcionarias de casilla.

En la Consulta Popular, el INE planea instalar 96 mil 591 casillas para las que se requieren 289 mil 773 personas funcionarias, que recibirán capacitación por 16 mil 226 personas asistentes electorales y dos mil 55 supervisores electorales. La Verdad Noticias.

