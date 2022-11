Como “patadas de ahogado” y “premio de consolación” califica oposición plan B en reforma electoral de AMLO

Reforma electoral

Legisladores de oposición en la Cámara de Diputados coincidieron en que los cambios a leyes secundarias en materia de reforma electoral, anunciadas por el Ejecutivo Federal, son actos desesperados “y patadas de ahogado”, porque la reforma no prosperara toda vez que sus leyes secundarias violentan nuestra Constitución.

El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, consideró que al gobierno y a su bancada y aliados, les conviene caminar con su “plan B”, que no es más que un "premio de consolación" para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que la marcha del domingo pasado generó un mandato muy claro: no desaparecer al árbitro electoral.

Jorge Álvarez Máynez coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que si buscan modificar por vía de las leyes secundarias “sería una violación flagrante a la Constitución.

“No es el momento. No están las condiciones. Las reformas electorales no se hacen desde el poder, se hacen desde la sociedad, se hacen en pluralidad y nosotros estamos viviendo que haya una manifestación contundente de que no se debe aprobar una reforma en estos momentos. El Sistema Electoral es perfectible sí, pero es muy bueno, funciona muy bien.”

Para la diputada, Ivonne Ortega (MC) la presentación de leyes secundarias por parte del ejecutivo solo da muestras de la falta de interés que tiene para hacer una transición sana para el 2024.

“Sería muy peligroso unas leyes secundarias, porque seguramente serían como los de la Guardia Nacional, supraconstitucionales y terminarán en tribunales; lo mejor que podemos hacer es cuidar la Constitución”, señala la ex gobernadora de Yucatán y ex priista.

En tanto el diputado del PAN Pedro Salgado aseguró que es un acto en “total ilegalidad, hoy vemos que la marcha que se dio dejó en claro la posición de la ciudadanía referente al peligro que acecha al INE y hacer este tipo de reformas es sencillamente sacarle la vuelta a la ley e ir en contra de la voluntad del pueblo”.

Para la diputada Montcerrat Hernández (PRI) son patadas de ahogado y adelantó que su bancada no ve una aprobación de dichos cambios.

“Es una falta de respeto sin lugar a dudas, esta reforma no va a pasar. Sin embargo, busca violentar al INE y los derechos de los mexicanos, de cualquier manera. Nuestro Ejecutivo quiere que México se quede sin democracia”.

