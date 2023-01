Como Poncio Pilatos, rector de la UNAM se lava las manos por plagio de Yasmín Esquivel: AMLO

Luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinara que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mossa es un plagio, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el caso está muy vinculado a la politiquería.

Desde el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, el mandatario federal acusó que la Máxima Casa de Estudios y su rector Enrique Luis Graue Wiechers, como Poncio Pilatos, se “lavaron las manos”, pero la secretaría de Educación Pública (SEP) analizará el caso y determinará la sanción.

“Lo que me dicen de la UNAM es que hubo plagio y no me toca sancionar sino la SEP, como Poncio Pilatos, el rector se lavó las manos… pero claro que está metido ¿no? hablando en plata porque ya basta de simulación y de hipocresías, ¿no? pero pronto no sé si mañana o el lunes, yo creo que el lunes para que nos dé tiempo de ver legalmente cómo está la situación pero no vamos a evadir si tenemos responsabilidad el actuar”.

Señaló que el caso de la tesis de la ministra Esquivel Mossa ha sido utilizado por los opositores “de cuando acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar”.

