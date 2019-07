Combate a la corrupción libera recursos para el pueblo: AMLO

El presidente AMLO celebró la aprobación de nuevas leyes contra la corrupción por parte del Senado.

Cien mil millones de pesos se ahorrarán en no condonar impuestos este año así como 50 mil millones de pesos en el combate al “huachicol”, por lo que ahora esos frutos en el combate de la corrupción se canalizarán a favor del pueblo destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que además, dijo, permite que no haya impuestos nuevos, que no se endeude al país, porque todos estos fondos que se recuperan de la corrupción, se destinan al gasto del gobierno.



Destacó que nada ha dañado más a México que la corrupción y es la causa principal de la desigualdad social y desigualdad económica.

Subrayó que las grandes fortunas en México se hicieron al amparo del poder público y de la corrupción, no de la explotación capitalista, por eso cada 6 años había “nuevas camadas de ricos”, de allegados al presidente, de traficantes del poder público, resaltó.

Si el presidente tomaba la decisión de transferir bienes públicos a esos allegados se hacían millonarios. Se les entregaban bancos y hasta alguien dijo que “yo que soñé con robar un banco, ahora hasta me lo entregan”.

Por eso no solo por la explotación del trabajador se hicieron las grandes fortunas, sino por la corrupción.

Apuesta por Guardia Nacional

En cuanto el combate a la delincuencia dijo que es una asignatura pendiente, por lo que no se han podido disminuir los homicidios, es lo mismo que heredamos del antiguo régimen, tenemos el compromiso de aplicarnos con la Guardia Nacional y otros temas de prevención.

Destacó que se abandonó la seguridad pública, no se atendieron las causas, se dejó de proteger a la población y sobre todo se abandonó a los jóvenes, mismos que se convirtieron en un ejercito de reserva para ser enganchados por la delincuencia organizada. De ahí también los Ninis, que eran jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban.

Además de que hubo mucho problema de desintegración familiar, porque no funcionó la política económica, creció la pobreza, la migración, pero se conoce poco del daño que causó en esta desintegración de las familias, en la descomposición social, eso hizo que se arraigara la delincuencia.

Agregando la impunidad, la corrupción de las mismas autoridades, y lo evidente, no había una política para proteger a los ciudadanos, solo se tenían 10 mil elementos de la Policía Federal, se utilizaba el Ejercito y Marina pero solo en operativos especiales, por eso lo de la Guardia Nacional, por eso destacó, se bajó la incidencia delictiva cuando fue jefe de gobierno.

Ahora se tienen más formas de atender el problema, cuando estuve en el Gobierno de la capital, recordó que se robaban en 120 vehículos, pero lo bajó en 30 por ciento, lo mismo que en homicidios, de tres diarios se redujo a 1.8 a prácticamente 2, “se hizo atendiendo las causas y con profesionalismo, en no delegar funciones, en recibir el parte diario de lo que pasa en cada ciudad, en cada región, cada 24 horas, lo que nos llevará a buenos resultados”, reiteró.

Celebra nueva Ley

En cuando a la Ley de Austeridad y Extinción de Dominio, que aprobó el Senado, dijo que permitirá que el Instituto para Devolverle el Pueblo lo Robado, porque ya basta de tecnicismos.

Hay que ir cambiando los términos, las palabras, hablar castellano, ya que antes, dijo, se gastaba muchísimo en guardar y resguardar joyas, autos, ranchos, al final no se sabía donde quedaba, ahora hay un plazo de menos de un mes para que esos bienes, se puedan convertir en dinero y se le entregue al pueblo.

Se informará de lo que se confisque y a donde se va a destinar, informó, que será cada 15 días, una vez teniendo los reportes y a dónde se destinan. “A Benito Juárez en Quintana Roo, a Morelos a Quintana Roo”, resaltó, o a Chihuahua,”, lo que permitirá a saber a quién se entregarán esos bienes.