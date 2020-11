Colosio iría por Nuevo León solo si hay alianza entre MC y el PAN

Luego de que La Verdad Noticias diera a conocer que el diputado local por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, buscaría la candidatura para gobernador de Nuevo León en contienda interna con el senador con licencia Samuel García, ahora podría no ser así porque amaga con no ir si no hay alianza con el Partido Acción Nacional (PAN).

A través de su cuenta de redes sociales, Colosio Riojas aseguró que el próximo año es de vital importancia para el estado y por ello, las distintas fuerzas políticas tienen el deber de ejercer la madurez suficiente para anteponer el desarrollo de la gente por encima de cualquier partido o proyecto individual.

El político sonorense dijo que la candidatura dependía a que lo partidos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional hicieran una alianza, con él como cabeza del proyecto.

Pero esa alianza parece que no sucederá, a menos que suceda algo en las próximas horas y cambie la historia. Colosio aseguró que además de la viabilidad del triunfo electoral, las coaliciones garantizan una gobernabilidad efectiva entre las distintas fuerzas políticas y sociales que el día de hoy le hace mucha falta a Nuevo León.

Colosio Riojas podría no ir

Si no se da la alianza, Colosio Riojas buscaría la candidatura para la ciudad de Monterrey, algo que reconoció como un gran honor y una gran responsabilidad que debe tomarse con toda seriedad y con el mayor entusiasmo.

Por último, agradeció a su equipo de trabajo, a su familia y a su esposa, por el respaldo brindado durante su carrera política.

Si no se firma la alianza, entonces se podría decir que el senador con licencia, Samuel García Sepúlveda sería el candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Nuevo León, cosa que ha buscado desde el primer día que entró al senado, lo cual él ha reconocido.

Hasta el momento la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores tiene el liderazgo en las encuestas, aunque no tiene aún un partido que la respalde, aunque podría ser Morena, el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

