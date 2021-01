Colérico, Gertz Manero defiende a Cienfuegos y ataca a periodistas

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, justificó la exoneración del general Salvador Cienfuegos, acusado por narcotráfico por la Justicia de Estados Unidos y aseguró que la DEA no envió todas las pruebas en su contra, además de que el Departamento de Justicia decidió retirar los cargos al ex secretario de la Defensa Nacional.

Entrevistado por la periodista Carmen Aristegui en Grupo Radio Centro, Gertz Manero aseguró que Estados Unidos no tenía pruebas sobre el caso del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que no era sólida la investigación e incluso criticó que Jesús Esquivel, periodista corresponsal de la revista Proceso en Estados Unidos llevara un recuento en Twitter de los días en que no se había dicho nada del caso.

“Nosotros iniciamos un procedimiento y le solicitamos al Departamento de Justicia de Estados Unidos, específicamente a quien había la denuncia que es la DEA, que nos mandara todas las pruebas que tuviera sobre ese caso. ¿Sabes lo que nos mandó? Lo mismo que le mandó al gobierno de México, no nos mandó lo que nosotros le pedimos. Nosotros le pedimos: dinos qué fue lo que se le presentó ante el juez al gran jurado, cómo se obtuvieron los permisos para hacer todas las intercepciones, qué fue lo que se alegó en esos permisos, quién los dio, cómo se está haciendo una imputación por cuenta de dos delincuentes que estaban hablando de un tercero, y que los dos delincuentes están muertos, ¿cómo les voy a tomar declaración a dos muertos?, ¿cómo voy a saber todo lo que ocurrió si lo único que me mandan es lo que ya le mandaron al gobierno y que no me es suficiente?”, aseveró.

“(...) por las razones que tú quieras, pero eso no tiene una consideración de carácter legal presentado desde el punto de vista procesal. Un juez federal en los Estados Unidos igual que un juez federal en México tiene obligaciones frente al fondo de procedimientos ante la Constitución y las leyes que la obligan (...) no tampoco, para unas cosas sí y otras no”, señaló.

“Si las conductas de esa jueza (Carol Bagley Amon) obedecen las órdenes de un fiscal en Nueva York entonces el valor de las conductas jurídicas de esa jueza está totalmente en entredicho, así de fácil.. yo no te estoy diciendo más que lo que es jurídicamente válido. Ni el fiscal ni la juez tenían por qué desestimar sus propias investigaciones, no tenían por qué. Son dos cosas distintas”, aseguró.

“Que argumenten lo que les dé la gana. Ahorita el asunto está abierto. El no ejercicio de la acción penal es una primera acción en el proceso penal que es absoluta y totalmente combatible. Pueden combatir todas las organizaciones que quieran y que tengan pruebas eh, porque no es nada más ir a los medios a escandalizar. Hay que ir ante el Ministerio Público y hay que hacer esto en una forma legal y además, como este es un asunto internacional, lo voy a llevar a nivel internacional, porque yo no estoy de acuerdo que una Fiscalía que es autónoma, la estén metiendo en un asunto que no le corresponde por asuntos de carácter distinto al suyo (.. ) y ahí si no, porque son los derechos humanos de todos (...) de cualquiera que tenga derecho de una presunción de inocencia (...)”, enfatizó.

“Esto es un asunto de fondo, no podemos seguir estando en manos de toda una descalificación permanente, en una conducta de defensa social y defensa jurídica como la que estamos llevando en este país. Todos los días salen a descalificarnos”, señaló.

El fiscal aseguró que pedirá el consejo de algunos mexicanos que han estado en tribunales internacionales como Sergio García Ramírez quien estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos , así como a Bernardo Sepúlveda, quien estuvo en la Corte Penal Internacional de La Haya.

“No, este asunto no se va a quedar así. Ni se va a quedar en un proceso de linchamiento, de ninguna manera”, enfatizó de forma colérica en la entevista que fue seguida por La Verdad Noticias.

Enojado el fiscal

Más temprano, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Gertz Manero cuestionó cómo es posible que si se tenía una investigación irrefutable como argumentaba la Administración de Control de Drogas, luego te rajas y retiran los cargos.

#AristeguiEnVivo | Yo no puedo manejar una institución autónoma sujeta a una descalificación mediática que no tiene sustento jurídico, afirma el fiscal Gertz Manero https://t.co/qg5ZyzSpty pic.twitter.com/1EpUFxmeE5 — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) January 19, 2021

“Qué sentido lógico y jurídico puede tener que una investigación que se tardó 8 años, un día los acusadores de repente dicen ‘no, no tenemos nada en contra’, lo ponen en libertad absoluta y nos los mandan para México”, enfatizó.

“¿Cómo si tú tienes una investigación sólida con pruebas irrefutables, las presentas ante un juez y luego te rajas? eso no tiene ningún valor en un procedimiento penal, ninguno. No encontraron elementos y buscaron cómo echar la bolita”, aseguró en tono colérico.

El fiscal mexicano señaló: “nosotros ya notificamos a Estados Unidos el no ejercicio para que ellos hagan lo que tienen que hacer; no es el final de un asunto”, aseveró.

Alejandro Gertz Manero advirtió que se realizará un juicio internacional contra la DEA o las instituciones estadounidenses involucradas en el caso de Salvador Cienfuegos, con el objetivo de saber por qué retiraron los cargos en su contra

“Vámonos a juicio, a un juicio a fondo, vámonos a ver por qué lo perdonaron, porque decir que por consideraciones internacionales, pues no... ¿Esas consideraciones internacionales se pudieron tener siete años antes no? ¿Por qué ahora sí y antes no?”, dijo.

Te puede intersar:Gobierno pagó defensa legal de Salvador Cienfuegos

“Nunca me he dejado apantallar ni maltratar de forma injusta, no lo permitiré en esta ocasión, no por mi, sino por México y sus instituciones…Vamos a ver por qué lo perdonaron, por qué antes sí y ahora no. Están locos, no nos vamos a dejar, vamos a juicio contra la DEA o los que hayan llevado este juicio”, enfatizó el fiscal mexicano.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado. Síguenos en Google News y mantente informado.