Clausuran el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de la LXII Legislatura

Con el compromiso de trabajar de manera seria y responsable el presupuesto estatal 2019 en beneficio de Yucatán y todos sus municipios, los 25 diputados de la LXII Legislatura clausuraron el Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional.



El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Felipe Cervera Hernández (PRI) informó que durante este lapso se han celebrado 28 sesiones plenarias, presentado 27 iniciativas y 25 puntos de acuerdos, en una Legislatura donde se ha buscado la unidad en los asuntos abordados, que no es lo mismo que uniformidad, porque no todos pueden pensar igual.





“Todos los partidos se han mostrado con autonomía y respeto, fuera de nombres y apodos, esta práctica se llama parlamentar, platicar y es lo que forma a la democracia”, resaltó.



Indicó que con el trabajo realizado con las reformas al Código de la Administración Pública (Capy) para la reestructuración del actual Ejecutivo estatal y las reformas a la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, la elección del Fiscal y del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, se garantiza la continuidad de los programas de gobierno, que durante el análisis del paquete fiscal 2019, los diputados “seguirán aportando y construyendo, en la parte que nos corresponda”.



La coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Díaz Lizama (PAN) indicó que habrá que tener mucho cuidado en el análisis del presupuesto estatal 2019, por ser un año atípico, donde se deberá trabajar principalmente en los temas de Salud, Educación y Desarrollo Social, así como garantizar que los recursos fluyan.



“Hago un llamado a todos los diputados para que, de manera responsable, sigamos el plan de austeridad que ha implementado este gobierno, porque a Yucatán y a México le irá bien y a este Congreso se le aplaudirá el trabajo responsable”, aseveró.



La coordinadora de la fracción de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié también señaló que durante el trabajo con el presupuesto estatal 2019 se debe dar todo el apoyo al Ejecutivo estatal para que cuente con las herramientas necesarias, porque se vislumbra un México distinto, ya que “no sabemos cómo estarán las participaciones federales”.



El representante del PRD, Alejandro Cuevas Mena mencionó que se debe trabajar en un presupuesto para que también el Congreso pueda trabajar de manera justa, en especial para regresar el poder de fiscalizar, a través de la unidad de control y vigilancia de la Auditoría Superior del Estado; al igual que fortalecer a los 106 municipios del estado.



“Herramientas para que los municipios que están ahorcados, porque no tienen dinero para pagar adeudos de luz, agua y laudos, les demos el papel que se merecen”, recalcó.



Por último, el representante de Nueva Alianza, Luis Aguilar Castillo reconoció que en este primer periodo ordinario ha visto un Congreso abierto a la sociedad, con un compromiso ciudadano y firme en sus convicciones, ya que “dentro de nuestras diferencias hay coincidencias y eso habla bien de un congreso”.



Comisionado INAIP

En la plenaria de clausura, la LXII Legislatura eligió con 19 votos a favor a Carlos Pavón Durán como nuevo comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP), por un periodo de siete años y deberá rendir compromiso constitucional ante esta soberanía.



También, las siete fuerzas políticas avalaron por unanimidad el segundo paquete de leyes de ingresos de 22 municipios, que contiene a Sucilá, Dzidzantún, Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Acanceh, Progreso, Motul, Conkal, Timucuy, Chankom, Dzan, Celestún, Panabá, Chemax, Kanasín, Umán, Tizimín, Hoctún, Tecoh, Yobaín y Sinanché.



Así como las nuevas leyes de Hacienda de Kanasín, Motul, Peto, Tekax, Tepakán y Tzucacab; además de las reformas a las leyes de Hacienda de Dzidzantún, Sacalúm, Temáx y Umán, todas para ejercer en 2019.



De la misma forma, los legisladores aprobaron por unanimidad otorgar el Reconocimiento “Diputado Profesor Pánfilo Novelo Martín” a Francisca Moo Yah, por su impulso y promoción de la medicina tradicional, quién recibirá dicho galardón el próximo 9 de enero de 2019.



María Moisés Escalante (PRI), indicó que la recipiendaria electa es una distinguida mujer que a lo largo de su trayectoria, en los ámbitos académico, laboral y personal, se ha dado a la tarea de hacer reconocer el derecho de los pueblos indígenas en la conservación y estudio de las tradiciones de la cultura maya, en especial con la medicina indígena.



“El trabajo tenaz de Francisca Moo es un ejemplo para las generaciones presentes y futuras, sobre todo su gran esmero y dedicación a promover la agricultura sustentable y etnobotánica maya”, resaltó.



En la sesión ordinaria también se eligió a la Mesa Directiva que fungirá en la Diputación Permanente durante el periodo de receso comprendido del 16 de diciembre de 2018 al 15 de enero de 2019, la cual se instaló formalmente momentos después.



A propuesta del diputado Marcos Rodríguez Ruz (PRI), el presidente será Enrique Castillo Ruz (PRI) y los secretarios serán Lila Frías Castillo (PRI) y Víctor Sánchez Roca (PAN); los suplentes serán Rosa Díaz Lizama como presidente, Karla Franco Blanco (PRI) y Paulina Viana Gómez (PAN), como secretarios.



En asuntos generales, Miguel Candila Noh (Morena) presentó un punto de acuerdo, aprobado por mayoría con 20 votos a favor, para que el Congreso del Estado exhorte al presidente municipal de Tunkás para informar cuáles fueron los motivos y las causas para ordenar la destrucción del parque infantil, ubicado en el centro de dicha comunidad, ante la presencia de habitantes de la misma localidad.



Milagros Romero Bastarrachea (MC), se manifestó en contra de dicho acuerdo porque el Ayuntamiento de este municipio tiene la libertad de publicar su catálogo de obras a realizar y en este momento, la comunidad tiene la facultad de llevar a cabo una consulta, por medio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para votar a favor o en contra de la obra proyectada por el alcalde que, informó, se trata de un anfiteatro.



En respuesta, Alejandro Cuevas indicó que el Congreso tiene las puertas abiertas para que la sociedad se manifieste y los diputados no están para defender a los alcaldes sino a los ciudadanos; además, aclaró que no se le está citando a comparecer, solo que informe a esta soberanía sobre la obra, para que los legisladores le informen a la comunidad.



En el mismo sentido, Manuel Díaz Suárez (PAN) manifestó que tampoco ve inconveniente exhortar que el presidente municipal informe lo que por obligación tiene que informar; por su parte, Felipe Cervera agregó que cuando un municipio tiene pocas probabilidades de espacios de esparcimiento, sí se convierte en un tema prioritario.



En contraparte, Silvia López dijo que está de acuerdo la manifestación de la sociedad ante esta soberanía pero en lo que no concuerda es que los califiquen de incongruentes, además de que “es un punto de acuerdo mal presentado y que habrá que modificar”.



En la plenaria de este sábado, también se turnó a la comisión de Derechos Humanos la iniciativa para derogar el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el PRI; así como a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación la que reforma el artículo 10 del Capy, signada por Luis Aguilar.



Además, se envió a la comisión de Salud y Seguridad Pública, la propuesta para crear la Ley de prevención y atención integral de las adicciones, presentada por Manuel Díaz; al igual que se dio a conocer un oficio de la legislatura de Chihuahua.

Verónica Camacho