Claudio X. González y Gustavo de Hoyos arman bloque opositor a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, están formando otro bloque opositor rumbo a las elecciones de 2021, con lo que apoyarían a partidos contrarios a Morena.

"Se viene un Frenaa 2 encabezado por Claudio x González y por el de Coparmex, Gustavo de Hoyos", dijo el mandatario en su en su conferencia mañanera.

Explicó que se trata de una campaña titulada "algo así" como Sí México, pues la premisa es que el gobierno que encabeza López Obrador es el No: "Que ellos no confrontan y son propositivos", ironizó el mandatario, que agregó tuvo acceso a dicha información desde el día de ayer, publicó el portal La Política Online.

Sí, nos estamos organizando porque no queremos volver al pasado, pero tampoco podemos quedarnos como estamos. �� https://t.co/SLkQ61MadD #YoSiPorMexico pic.twitter.com/CsDb5SX5jz — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) October 8, 2020

En el Palacio Nacional proyectó el desplegado y dio lectura: "El gobierno es: no al diálogo, no a las libertades, no al rescate de nuestra economía, no a la seguridad, no a la legalidad, no a las víctimas, no a la salud, no a la educación, no a las mujeres, no a los tapabocas, no a ti, a tu futuro, a tus sueños".

"Me da hasta ternura, sentimiento, me conmueve, son tan sinceros", se burló AMLO.

Prosiguiendo con el tono sarcástico cuestionó: "¿Cómo van a hacer manifestación? Porque, aunque lleven tapabocas no se puede. Ellos que son tan cuidadosos de la legalidad", pero terminó matizando que no había ningún problema si realizaban una manifestación en su contra.

Gustavo de Hoyos y Claudio X. González en alianza

En el mismo espacio habló sobre los intereses políticos de ambos: "La Coparmex, que es como un sector del PAN, Gustavo De Hoyos aspira a ser gobernador de Baja California y Claudio a algo debe estar aspirando. Es que ya vienen las elecciones, ellos mismos lo dicen ahí".

La Política Online dio a conocer que ambos empresarios mandaron a hacer encuestas para medir cómo andan los partidos rumbo a las elecciones de 2021, donde además de 15 gubernaturas se renueva la Cámara de Diputados.

Muchos advertimos que Morena era un grave peligro... el peligro se convirtió en realidad: eco. cayendo 10%, 12 millones de personas a la pobreza, inseguridad rampante, corrupción desatada, derroche masivo del erario, salud y educ. destrozadas. El peor gobierno en el peor momento. — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) October 7, 2020

En tanto que Morena aún perfila alto, pero el mundo empresarial tiene una apuesta menos derrotista y por eso encargó una encuesta a Buendía & Laredo.

El sondeo dio ánimos a este sector opositor, pues reveló que, si bien el 35% de intención de votos es hacia Morena, de ellos apenas 15 puntos porcentuales puede considerarse como un votante "duro", mientras que 10 puntos se corresponden con votantes que se consideran "flexibles" y podrían modificar su decisión de aquí a 2021, dijo el portal que dirige el periodista Ignacio Fidanza.