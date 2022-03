Claudia Sheinbaum rechaza persecución política contra Sandra Cuevas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, negó que exista una persecución política contra Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, quien fue suspendida temporalmente de su cargo por un juez.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo aseguró que la suspensión a la alcaldesa de Cuauhtémoc tiene que ver con una tema estrictamente judicial, e informó que el trato con la demarcación será de momento con el encargado de despacho.

“En mi caso lo que tengo que decir es que está en manos de la justicia, no es un tema individual, no es un tema personal, no es que tenga que ver con un tema político, es un tema esencialmente judicial”, argumentó la jefa de gobierno de la CDMX.

“Ustedes saben lo que ocurrió con la alcaldesa y la policía a partir de ahí presentan una denuncia y está en manos de la justicia. Nosotros no determinamos el actuar de un juez, está en manos de la justicia. No es un tema que tenga que ver con un tema político, es un tema judicial”.

“Es una actuación de ella la que hace que los policías presenten una denuncia. La fiscalía lo presenta al poder judicial y el poder judicial es quien resuelve, esa es la situación de estamos viendo”, agregó.

El pasado lunes, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que un juez ordenó la suspensión temporal de Sandra Cuevas, titular de la alcaldía Cuauhtémoc, por estar acusada de robo, abuso de autoridad y discriminación.

La FGJ CDMX señaló que aunque el juez aceptó las acusaciones en su contra por los tres delitos, retiró los cargos por privación ilegal de la libertad, pues determinó que no hay pruebas suficientes para que sea procesada por esto.

En febrero pasado, la fiscalía capitalina informó que abrió una investigación contra Sandra Cuevas, luego de que dos policías acusaran a la funcionaria de haberlos agredido y retenido en instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc.

