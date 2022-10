Claudia Sheinbaum dijo no entrará en debate ante los dichos de Monreal

Como dio a conocer recientemente La Verdad Noticias, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que hay un guerra sucia en su contra, ante eso Claudia Sheinbaum dijo no entrará en debate.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que en su administración no se hacen campañas sucias ni negras contra nadie, y que no entrará en debate entre Ricardo Monreal y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

"Nosotros no hacemos campañas sucias ni negras contra nadie, nosotros hemos sido víctimas de eso cómo vamos a hacer nosotros eso. Y segundo, yo como lo he dicho no voy a entrar...los adversarios son otros”.

“Los adversarios son el conservadurismo que quieren regresar a los privilegios de antes”, Claudia Sheinbaum.

La política, Claudia Sheinbaum añadió: “Los adversarios son el conservadurismo que quieren regresar a los privilegios de antes, no voy a entrar a un debate con mis compañeros sobre esos temas, más bien la unidad interna y en todo caso defendiendo el proyecto de nación".

Cuando le cuestionaron por su opinión sobre qué Monreal afirma que hay una guerra sucia en su contra, la cual fue orquestada por Sheinbaum, la mandataria capitalina dijo que se encuentra equivocado.

"Está equivocado, pero hasta ahí nada más, no voy a entrar en debate con él, a los únicos que les damos armas cuando entramos a un debate interno es a los adversarios".

¿De qué guerra sucia habla Monreal?

Que Layda Sansores hable contra él en su programa.

Tras el anuncio de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que presentaría información que involucra al senador Ricardo Monreal, en su programa Martes del Jaguar, el líder de la bancada de Morena en el Senado advirtió que se trata del inicio de la guerra sucia de desprestigio y descalificación en su contra.

Cuando esto sucedió Sheinbaum refrendó todo su apoyo a Layda Sansores, pero dejó claro que hay que ser prudentes siempre y lo que es necesario es la unidad dentro de Morena. "Mi cariño a Layda, pero yo creo que ayuda a la unidad del movimiento", señaló.

Ahora que las cosas se estan moviendo más rápido y de manera prudente, Claudia Sheinbaum dijo no entrará en debate de estos dos personajes políticos.

