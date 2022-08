Claudia Sheinbaum dice que nada dividirá a la 4T

Morena se encuentra en un proceso interno por las precandidaturas a la presidencia de 2024, donde varios políticos ya miden las aguas para entrar a la campaña, una de las que más lo espera es Claudia Sheinbaum, pero advierte que ni siquiera esto separará a la 4T.

Afirmó que todo este proceso electoral no afectará las relaciones internas del partido, y que la llamada cuarta transformación continuará, además, en su intervención hizo una llamado a la unidad entre las filas partidistas para no crear división.

Afirmó que, por encima de todos los candidatos y su ambiciones está el crecimiento del país y el bienestar del pueblo, por ello, deberá primar la calma entre todos los aspirantes al puesto que dejará Andrés Manuel López Obrador en el 2024.

Claudia asistió a la reunión plenaria de los diputados federales de Morena en San Lázaro, donde durante su intervención fue interrumpida en varias ocasiones por el grito de "presidenta", que era hecho por miembros de la misma bancada.

Todo esto en tono para el 2024, donde ya afirmó que participará por Morena para ser la candidata, incluso esto le ha llevado sanciones del INE por actos anticipados de campaña, ante lo cual se ha mostrado en contra por las sanciones hacia su persona, como te contamos en La Verdad Noticias.

Te puede interesar: ¿Quién es Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México?

Luego de que la panista, Lilly Téllez, usara el sobrenombre de "corcholata" de manera despectiva en su contra, la misma jefa de gobierno habló sobre el tema de los comentarios de la diputada, diciendo que esto no le ofende.

“A mí no me ofende el tema de las corcholatas; no sé a quién le ofenda, digo, cuando uno está seguro de sí mismo, de lo que representa y del movimiento que representa, ¡que vivan las corcholatas!”.