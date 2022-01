Claudia Sheinbaum asegura que la variante Ómicron no es tan peligrosa. Foto: elsoldemexico.com.mx

Claudia Sheinbaum Pardo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), pidió a todos los capitalinos que no caigan en pánico a causa de la variante Ómicron del COVID-19, esto a pesar de que comentó hay quienes eso están buscando, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que estas declaraciones de la funcionaria en el marco de la entrega de recursos del programa del INVI para mejorar la vivienda, mismo que se llevó a cabo en la explanada del Monumento a la Revolución.

Anteriormente te contamos sobre quién es Sheinbaum Pardo; sin embargo, ahora te hablaremos de lo que pidió a los ciudadanos ante lo que podría parecer un pico de contagios del nuevo coronavirus.

Claudia Sheinbaum pide no entrar en pánico por Ómicron

Claudia. Foto: heraldodemexico.com.mx

La Jefa de Gobierno de la CDMX dijo que hasta el momento no hay indicaciones de suspender las clases presenciales o alguna otra actividad debido a la llegada de la nueva variante del SARS-CoV-2, ante esto declaró:

“...hay quien quiere generar pánico y decir ya aíslen a todos, hay que cerrar la economía…”

Pero, ella agregó:

“...y nosotros no lo consideramos necesario por toda la investigación científica que hay en la Secretaría de Salud Federal y local.”

¿La variante Ómicron no es tan mortal?

Variante Ómicron. Foto: theconversation.com

La funcionaria dijo que, a pesar de su alto nivel de contagio, esta variante del nuevo coronavirus no genera síntomas graves, eso sí, pidió que quien tenga síntomas se ponga en cuarentena de inmediato, y destacó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) da pláticas para pedir a las empresas que no pidan las pruebas de COVID-19 como algo necesario para volver a las oficinas, algo que comentó dirá con más claridad Zoé Robledo, así que no te dejes engañar.

Por otro lado, dijo que la cantidad de pruebas que se solicitan en este periodo es parecida a las cifras de la segunda y tercera ola, ¿ya te hiciste una?

Conoce más sobre este tema leyendo Sheinbaum aseguró que no hay "focos rojos".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de eluniversal.com.mx