Claudia Sheinbaum, anunció contenta el combate a la corrupción en su Gobierno

Claudia Sheinbaum, jefa del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), ofreció su primer informe de gobierno y en él, destacó que en sus primeros 365 días como jefa capitalina, ha logrado combatir en gran escala la corrupción y dar un alto a los privilegios de los altos funcionarios públicos; mencionó también que alrededor de 25 mil millones de pesos, fueron destinados a la educación, infraestructura y también, a aumentos salariales.

Según dijo Claudia Sheinbaum Salas, el informe que presenta en su primer año, no se hubiera logrado si no fuera por una administración que no se alió con la corrupción, por ello, hubo finanzas sanas, austeridad republicana y también, hubo una gobernabilidad establecida con la coordinación que se realizó con las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), también la secretaría de gobierno y los diversos poderes que están conformando “nuestra gran Ciudad de México”, dijo Sheinbaum Pardo.

Fue de esta manera que la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, inició su mensaje con motivo del Primer Informe de labores como líder de la capital del país.

Dicho informe, se llevó a cabo este sábado 7 de diciembre en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, evento en el que estuvieron presentes los titulares de las secretarías de gobernación, Olga Sánchez Cordero; también, de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

Se dijo orgullosa de los logros que ha tenido en su primer año de gobierno; reconoció que no ha sido un año fácil, pero con el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), logró umplir muchas metas.

