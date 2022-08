Claudia Sheinbaum agradece repunte en las encuestas

Al ser cuestionada sobre las encuestas que la colocan como la favorita para ocupar la candidatura de Morena para la presidencia de México en las elecciones de 2024, Claudia Sheinbaum se limitó a agradecer la preferencia de la gente y resaltó que la cuarta transformación se basa en la honestidad.

Como se sabe, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha expresado públicamente sus intenciones para ser la candidata presidencial de Morena en 2024. De hecho, ha sido señalada por supuestos actos de precampaña debido a sus constantes viajes a otras entidades del país.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Claudia Sheinbaum ha estado activa políticamente desde las pasadas elecciones 2022 pues viajó a las entidades donde hubo comicios para expresar su apoyo. En esos eventos, la mandataria capitalina declaró que México está listo para una presidenta.

Claudia Sheinbaum resaltó valores de la 4T

Al respecto, Claudia Sheinbaum aseguró que los votantes se han percatado cuales son las bases de la política del gobierno que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que son no mentir, no robar y no traicionar, además del combate a la corrupción en la función pública.

“Agradecer a la gente, estoy convencida que un gobernante que pertenece a nuestro movimiento, como parte de la 4T, donde no solamente son los principios bajo los que se gobierna, sino que tiene que ver con la honestidad, no robar, no mentir, no traicionar”, declaró la mandataria.

Ante las acusaciones de violar la ley electoral, Claudia Sheinbaum ha declarado que ella es respetuosa de los tiempos marcados por las normativas, por lo que negó haber cometido actos de precampaña.

Pintas a favor de Claudia Sheinbaum

Recientemente, se ha reportado la aparición de pintas a favor de Claudia Sheinbaum en las calles de todo el país. En estos muros puede leerse la leyenda #EsClaudia, que apoya las aspiraciones políticas de la mandataria rumbo a las elecciones del 2024.

