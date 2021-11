Claudia Sheinbaum ¿Está promoviendo su imagen para la Presidencia Nacional?

Claudia Sheinbaum es la Jefa de Gobierno que recientemente ha causado polémica al aparecer en dos entrevistas que fueron difundidas en importantes diarios internacionales y de las que ha dado una explicación tras las críticas.

Resulta que la jefa de gobierno rechaza que diversas apariciones en medios internacionales formen parte de una campaña para promover su imagen rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

Es por eso que ahora la funcionaria Claudia Sheinbaum ha dado una explicación al respecto, tras la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz en la alcaldía Azcapotzalco, llevada a cabo rcientemente.

Claudia Sheinbaum aclara entrevistas internacionales

“No, para nada. Son entrevistas que nos han estado solicitando, no es que nosotros las hayamos buscado. En The Economist desde hacía mucho tiempo me habían solicitado el artículo. Finalmente tuve tiempo de escribirlo y se publicó”, contestó la funcionaria Claudia Sheinbaum.

Pero eso no fue todo, pues también explicó que las entrevistas con la BBC y El País, aprovechó para dar a conocer cómo se trabaja en la Ciudad de México: “La BBC estuvo en México, entrevistó a mucha gente, entre otras fui alguna de las que se entrevistó.

“En el caso de El País, también nos habían estado buscando, y finalmente, como vienen además los 3 años que se cumplen del gobierno de la ciudad, pues decidimos aceptar esta entrevista, pero no tiene nada que ver con otra cosa sino sencillamente con comunicar lo que estamos haciendo con el gobierno de la Ciudad”, contestó la jefa de Gobierno.

La jefa de gobierno no pago entrevistas

Sheinbaum Pardo, también negó que se haya pagado por aparecer en los medios internacionales: “No, no, no, no, no. Absolutamente nada, jamás haríamos eso de pagar por una publicación de ese tipo y muchos menos”.

Hay que destacar que en la entrevista de El País, titulada ”Claudia Sheinbaum y el Futuro de México”, como parece en la portada, se menciona a la mandataria capitalina como la inquilina de uno de los edificios que cobijan al Zócalo Capitalino que busca también estar en Palacio Nacional.

Cabe destacar que la revista menciona también que Claudia Sheinbaum con una profunda convicción política de izquierda aspira dentro de 3 años cruzar la calle e instalarse en el Palacio Nacional como presidenta, un tema del que no es que disfrute hablando pero que ya no oculta.

