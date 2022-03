Claudia Sheinbaum: Disculpa de Sandra Cuevas debe ser ante víctimas

Tras la disculpa que ofreció la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, como reparación de daño a dos policías que la denunciaron , la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum consideró que no se están cumpliendo las condiciones.

En ese sentido, la jefa del gobierno capitalino resaltó que deben ser disculpas frente a las víctimas afectadas, y no ante los medios de comunicación, tal y como lo hizo la funcionaria municipal tras su audiencia.

Como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, Sandra Cuevas aseguró a su salida del Reclusorio Norte: "Me disculpo, pero no reconozco los hechos”, lo anterior para cumplir con el acuerdo reparatorio al que llegó con policías de la CDMX.

Claudia Sheinbaum criticó a Cuevas

Ante esta situación, Sheinbaum Pardo agregó: “ Yo no considero que sea una disculpa pública. Me parece que las disculpas públicas tiene que ser frente a las víctimas. Eso parece una justicia chapucera, la verdad. En una banqueta y hablando frente a medios de comunicación”, dijo.

“Considero yo que cómo se estableció no se están estableciendo las condiciones. Sobre todo en términos de justicia y de las víctimas”, advirtió la jefa de gobierno de la CDMX sobre las disculpas ofrecidas por Cuevas..

Señaló que una disculpa pública, por ejemplo que establece la Contraloría capitalina sobre un tema “tiene que ser en un espacio especial, bajo un texto especial y tiene que haber reconocimiento”, acotó.

Sandra Cuevas no acepta su culpa

Sandra Cuevas frece supuesta disculpa.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ofreció este jueves una disculpa pública a los policías que agredió, sin embargo, insistió en que no acepta la responsabilidad de los hechos que se le imputan.

"Me disculpo, pero no reconozco los hechos, lo hago por los habitantes de Cuauhtémoc, quienes votaron por mí y los que me han apoyado", dijo la alcaldesa afuera de Reclusorio Norte al término de la audiencia.

