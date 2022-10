Claudia Sheinbaum se dice lista para ser la primera presidenta de México

Claudia Sheibaum se dice lista para ser la primera presidenta de México

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se dijo emocionada por el hecho de poder llegar a ser la primera mujer presidenta de México y aunque señaló que todo a su debido tiempo, se declaró lista para ser la primera mandataria de la República Mexicana.

En entrevista para Milenio, la mandataria estatal se declaró emocionada y lista, pero sobretodo resaltó que la participación de la mujer beneficiará a la democracia en el país.

"Yo creo que la participación de la mujer enriquece la democracia en nuestro país. Realmente México es uno de los países más avanzados de todo el mundo en la participación de las mujeres en la vida pública y eso es maravilloso", declaró.

Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha sido presentada como una de las ‘corcholatas’ del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rumbo a las elecciones 2024 donde se elegirá al sucesor del tabasqueño.

López Obrador se refirió a ella y a otros dos elementos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como sus ‘corcholata’, un término que acuñó para referirse a los perfiles promotores de la llamada Cuarta Transformación (4T) que desearía que lo sucedieran en la presidencia

“A mí no me ofende el tema de las corcholatas, no sé a quién le ofenda, digo, cuando uno está seguro de sí mismo, de lo que representa y del movimiento que representa... ¡Qué vivan las corcholatas!” declaró Sheinbaum en agosto pasado.

¿Cuál es la edad de Claudia Sheinbaum?

De ganar las elecciones de 2024, se convertiría en la primera presidenta de México.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tiene 60 años de edad. La política, científica, activista y escritora es originaria de Tlalpan. Se ha desempeñado como secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal de 2000 a 2006, durante la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador y fue jefa delegacional en Tlalpan de 2015 a 2017. Recientemente, la mandataria reafirmó su deseo de convertirse en la primera mujer presidenta de México.

