Cientos de MILES de firmas CONTRA 'México Libre'; NO quieren que sea partido

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa y su esposa, la ex candidata presidencial, Margarita Zavala, se encuentran en un problema serio; con ya casi 300 mil firmas recolectadas en la plataforma change.org, en contra de la organización política ‘México Libre’, creada y liderada por la pareja ex presidencial.

Uno de los principales motivos que usan los mexicanos para estar en contra de esta organización política, es por los presuntos vínculos con el narcotráfico en el que se vio involucrado el ex presidente, además del terrible incendio en la Guardería ABC, en el que murieron 49 bebés y cuya responsabilidad, podría ser de algún familiar de la entonces primera dama, Margarita Zavala.

En la solicitud expedida en la plataforma, se detalla: “Pedimos anulación de ese partido político, por ser saqueadores de la patria y permitir tanto asesinato y tanta impunidad, incluyendo la guardería ABC. En el 2006, cometieron fraude electoral y se robaron la presidencia. Se sabe que también pactaron con el narco, delincuentes de esa magnitud no deben trabajar para el pueblo, ya basta, no podemos permitirlo!. No al nuevo partido ‘México Libre’... Dios nos libre...Tenemos memoria”.

Zavala, se registró el pasado 21 de enero a su asociación ‘Libertad y Responsabilidad Democrática (Libre) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de convertirlo en partido político y para ello, deben juntar a un mínimo de 300 mil afiliados, de los cuales, solo han logrado juntar a 233 mil.