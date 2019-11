Chocan Diputados y Senadores de la 4a. Trasformación por remuneraciones y aguinaldos

El Senador Ricardo Monreal se pregunta ¿Qué paso, no somos del mismo partido?

Mientras los integrantes de la 64 Legislatura, incluidos los legisladores de la Cuarta Transformación, tendrán una feliz Navidad este fin de año, pues la Cámara de Diputados, quienes recibirán cada uno de ellos 328 mil pesos; los senadores durante 2020 sufrirán reducción salarial.

Solo para el mes de diciembre los 500 legisladores de San Lázaro recibirán 164 millones de pesos. Desglosados en 328 mil pesos para cada uno de dieta y aguinaldo, además de “apoyos legislativos”.

Por concepto de dieta mensual, recibirán 74 mil 672 pesos y 140 mil 504 pesos de su aguinaldo, lo que representa ingresos personales y directos.

Además se les depositarán antes del 15 de diciembre próximo, 45 mil 786 pesos de Asistencia Legislativa; 28 mil 772 pesos de Atención Ciudadana y 38 mil 363 pesos bajo el concepto de Atención Ciudadana-Apoyo de Fin de Año.

En este contexto el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que es falso que los legisladores federales hayan aprobado un incremento en el aguinaldo para el año 2020...Diputados federales se aprueban aumento en aguinaldo.

Aunque por lo menos en ese partido sus legisladores estuvieron de acuerdo en implementar medidas de austeridad en la administración pública y en la gestión del Congreso, en los hechos no fue así por lo menos con respecto a ellos.

Descontento en Senado

Por su parte el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, informó que ya había platicado con el coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, para evitar un desencuentro entre ambas Cámaras, por lo que el senador planteó que se pudiera resolver a través de una fe de erratas.

Destacó que los senadores "no quieren pleito” luego de que la Cámara de Diputados aprobara la disminución de las percepciones de los legisladores de la Cámara Alta.

El también coordinador parlamentario de Morena dijo que el Senado ya había realizado un reducción de los casi 200,000 pesos que percibía cada senador a 105,000 para ganar menos que el presidente de la República, sin embargo, la Cámara de Diputados avaló disminuir su dieta a 75,000 pesos.

“Hay un ambiente no afortunado (…) Lo que pasa es que en el Senado no percibimos ningún otro tipo de gastos que reciben en la Cámara de Diputados; pero no queremos pleito, ya bastantes pleitos hay. Vamos a tratar de resolverlo por la vía conciliatoria”, resaltó Monreal.

El legislador explicó que “por las prisas” el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 aprobado establece que será el mismo salario o dieta que percibieron en el 2019, por lo que hay una contradicción en la reducción a la dieta de los legisladores.

“Por un lado, dice que será la misma dieta que perciben del año 2019, y en otro rubro dice que se reduce de 105 a 75, la dieta de los senadores. No importa el salario” (Ariel Velázquez).