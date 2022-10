Chile niega extraditar a Toledo, acusado en México de enriquecimiento ilícito

Las autoridades de Chile rechazaron la solicitud para extraditar a México a Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, ex alcalde de Coyoacán, quien es requerido por las autoridades mexicanas tras ser acusado de enriquecimiento ilícito.

Se informó a La Verdad Noticias que la sentencia de primera instancia fue revocada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal tras establecer la improcedencia de la extradición del ex diputado, pues se consideró que no se cumplió en la especie el principio de mínima gravedad del delito.

De acuerdo con el fallo de las autoridades chilenas, la extradición solo procede por los delitos considerados de gravedad, y no para aquellos cuyas penas no superan un año de privación de libertad.

Mauricio Toledo Gutiérrez acusado de enriquecimiento ilicito

Mauricio Toledo se quedará en Chile

Cabe indicar que Toledo Gutiérrez es investigado por la Fiscalía de la CDMX pues enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito, ya que de acuerdo con la dependencia, desde el 2016 se detectó que el ex funcionario tenía múltiples propiedades que no iban de acorde con su salario como funcionario público, además que él no había logrado demostrar la procedencia de estas.

La Corte chilena recibió la solicitud de extradición de las autoridades mexicanas el 24 de diciembre de 2021, autorizando en ese entonces la extradición del ex diputado. El Juez Mauricio Silva Cancino del Poder Judicial de Chile determinó que se cumplían “las exigencias del tratado de extradición suscrito entre Chile y México”, y que existían fundamentos para “el enjuiciamiento del requerido”.

Lo anterior teniendo en cuenta que Toledo, de 2012 a 2015 cometió múltiples delito como amenazas de muerte, extorsión, usó grupos de choque, metió a su hermana y mamá a cargos públicos y cobró diezmo, además aumentó su fortuna en 20.8 millones, cuándo su sueldo total fue de 9.4 millones de pesos. Además habría hecho dos transferencias por 5.7 millones de pesos para el pago de dos departamentos.

Sin embargo, tras las acusaciones en su contra Toledo huyó a Chile asegurando que lo hizo por motivos personales y ahora las autoridades chilenas se han negado a extraditarlo.

¿Qué implica la extradición?

Chile y México tienen acuerdos de extradicción

La extradición es el proceso por el cual un Estado entrega un sujeto a otro Estado con el fin de ser juzgado o para que cumpla una condena. Está sujeta a convenios y tratados internacionales de cooperación judicial. En este caso México ha solicitado la extradición de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, pero las autoridades de Chile se han negado, asegurando que no ha cometido un delito considerado grave.

