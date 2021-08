El ex gobernador, César Duarte, quien actualmente se encuentra preso en Florida, Estados Unidos, realizó una demanda en contra de Javier Corral, así como al gobierno de Chihuahua por 3.000 millones de pesos por presunto daño moral.

El abogado del ex gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Mendoza, comunicó el lunes 16 de agosto que la demanda atiende a la imagen que ha divulgado la administración de Corral Jurado contra Duarte Jáquez.

“Vulneraron la presunción de inocencia, violaron el debido proceso, Javier Corral Jurado, actuó como Juez, investigador y víctima de todo el proceso, lo exhiben como uno de los principales trasgresores, corrupto y corruptor. Como titular del Ejecutivo generó la afectación, porque su actuar no está facultado como Gobernador”, apuntó El Sol de Parral en una nota.

Javier Corral etiqueta a Duarte como un delincuente

César Duarte demanda al gobierno de Javier Corral por supuesto daño moral.

En relación al avance de los casos abiertos contra César Duarte por su presunta responsabilidad en múltiples delitos como desvío de recursos, peculado y corrupción, su representante legal reiteró que el ex gobernador ha sido etiquetado, por parte de Javier Corral, como un delincuente. Es de señalar que ninguna institución legal ha podido determinar la culpabilidad del acusado.

“(Javier Corral) dijo que se va haciendo cosas buenas; sin embargo, violar el debido proceso y denostar a una persona, no es una cosa buena, esta demanda no es lodo, son hechos que no se caerán, serán juzgados por quienes tienen esta labor, serán combatidas en los tribunales y no en los micrófonos, que la buena fe nos asistan a todos”, añadió el licenciado Juan Mendoza.

La Verdad Noticias informa que, la investigación judicial contra Duarte ha sido el estandarte anticorrupción bajo la administración de Corral, ya que el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) dijo desde su campaña que investigará al ex gobernador del PRI, por ser sospechoso de diversos actos de corrupción que repercutieron negativamente en el erario.

¿Cuándo fue detenido César Duarte?

César Duarte demanda al gobierno de Javier Corral por supuesto daño moral.

Es de recordar que Duarte fue detenido el 8 de julio del 2020 en Miami, Florida. En ese momento la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua había señalado que existían 11 órdenes de aprehensión en su contra por múltiples delitos. Sin embargo, César Duarte se amparó para evitar que le quiten sus ranchos en Chihuahua.

Según con las cifras oficiales, luego de terminar el gobierno de César Duarte, Chihuahua se quedó con una deuda pública de 48,000 millones de pesos, se contaron otros 6,000 millones por afectaciones al erario público y se investigaba un desvío de 250 millones de pesos adicionales que aparentemente fueron reencausados al Partido Revolucionario Institucional.

